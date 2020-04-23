13 омерзительных фильмов про маньяков

Настолько мерзко, что оторваться невозможно.

Человек тянется к прекрасному. Вроде бы. Это часто утверждается, но на деле не всегда так. Иногда нам, обычным, вполне нормальным людям хочется чего-то «остренького», необычного, местами даже неприятного. Что поделать, это тоже часть человеческой психологии. Сегодня мы подобрали десяток гадких фильмов, чтобы пощекотать нервишки:

Красивый, плохой, злой (2019)

Биографический фильм по мотивам жизни и злодеяний Теодора Банди, одного из самых лютых маньяков в истории США. С виду он был добрым малым, безобидным парнем, который часто нравился девушкам. Но на деле это был психопат-садист.

Дом, который построил Джек (2018)

Ларс фон Триер тут в ярко-кровавую обёртку обернул непростой психологический триллер с массой отсылок и двойных смыслов. Поклонники жанра явно оценят кишки и прочие подробности.

Золотая перчатка (2019)

Здесь ещё одна реальная история. Западный немец Фриц Хонк работал ночным сторожем в 70-х. Его жертвами становились женщины преклонных лет и опустившегося образа жизни. Он заманивал их к себе спаивал и жестоким образом убивал.

Узел смерти (2018)

В американском захолустном городке вот уже несколько десятков лет периодически находят обезображенные тела. Главный герой – простой старшеклассник, который и не думал становиться сыщиком или полицейским. Но случайно попавшая к нему информация наводит на мысль, что убийцей является кое-кто из его близких.

Маньяк (2012)

Хоррорный триллер о психически нездоровом человеке. У него до страха необычная тяга – к женским волосам и манекенам. Стоит отметить, что тут прежде скрытую грань своего актёрского мастерства показал Элайджа Вуд.

Американский психопат (2000)

Настоящая классика в поджанре маньяковских триллеров. История поисков и поимки злостного изувера показана просто отлично. Звёздное актёрское трио – Уиллем Дефо, Джаред Лето, Кристиан Бейл – тут на высоте!

Никто не выжил (2012)

А тут один зверь рвёт на части других. Группа преступников прячется от полиции в заброшенном доме, но они и не подозревают, что за ними уже наблюдает изобретательный и жестокий противник.

Зодиак (2007)

Вольный пересказ реальной истории маньяка из Сан-Франциско. Он нападал на парочки или одиноких парней, а после развлекался тем, что направлял в полицию письма, содержащие подсказки, намёки, шутки. Газетчики окрестили его «Зодиак». Самое интересное, что убийцу до сих пор не нашли, а преступления остаются нераскрытыми.

Чёрная бабочка (2017)

Главный герой – известный успешный писатель. Но в последнее время у него идёт чёрная полоса во всех сферах жизни. Неожиданно он заводит знакомство с неким парнем, вызывающим немало подозрений.

Мёрзлая земля (2013)

А тут у нас страстный охотник. При этом он долгое время вёл двойную жизнь – добропорядочный семьянин и предприниматель с одной стороны и жестокий убийца с другой. В основе лежит реального история маньяка Роберта Хансена, который убил 17 человек на Аляске.

Логово монстра (2018)

Двое мелких преступников случайно находят в лесу место, оборудованное для длительного содержания жертв. У парней, видимо, просыпается чувство сострадания и некое подобие долга, и они вступают в противостояние с маньяком.

Звонок мертвецу (2018)

А здесь интеллектуальная, почти шахматная партия между хитроумным маньяком и судмедэкспертом. Играют они не на интерес, а на жизни людей.

Так сказал Чарли (2018)

Это у нас не просто маньяк-одиночка. Чарльз Мэнсон организовал целую секту, членов которой принуждал к жестоким действиям. Что делал и сам. Реальная история.