Контроллер нового поколения для PS5

Великая консольная война между Sony и Microsoft набирает обороты. На этот раз Sony показал игровому миру свой новый контроллер DualSense PlayStation 5. Те, кто уже успел его испробовать, говорят, что он очень походит на Xbox One, только гораздо лучше.

Sony решил сохранить всё хорошее, что было в DualShock, контроллерах предыдущего поколения, плюс добавить несколько классных фишек, чтобы улучшить погружение в игру. В частности, утверждается, что на порядок улучшена тактильная связь для большего реализма. Также много говорят об адаптивных триггерах, который могут в зависимости от игровой ситуации автоматически увеличивать или уменьшать сопротивление. Например, сопротивление будет нарастать при натягивании тетивы лука. Также прямо в контроллер встроили микрофон для внутрикомандного общения. Инженеры особо отмечают, что им удалось избежать утяжеления, несмотря на возросшее количество функций.

Все приверженцы PS с нетерпением ожидают старта продаж!