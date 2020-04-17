5 необычных фактов о ковбоях

Всё не так, как в кино!

Образ ковбоя прочно засел в мозгу всех, кто хотя бы краем глаза видел какой-либо вестерн – шляпа, сапоги со шпорами, револьвер и дерзкое поведение. Также где-то рядом верный скакун, а на седле приторочено лассо и винчестер. Но это всё стереотип. Настоящие ковбои выглядели далеко не всегда таким образом.

Оружие было не у всех

Начнём с того, что жили на диком Западе бедно. Купить револьвер или винчестер мог далеко не каждый фермер. Плюс нужны патроны, которые тоже стоили немало. К тому же часто оружие вовсе не нужно, ведь основной вид деятельности – выпас скота. В фильмах ковбои часто устраивают перестрелки по каким-либо пустяковым поводам. Такое местами было, только участвовали в этом бандиты, преступники, которые к честным работягам-ковбоям отношения не имели. Иногда ковбой действительно мог владеть пистолетом или винтовкой, но применял его исключительно для защиты скота. Оружие могло понадобиться только при длительных перегонах с одного пастбища на другое, чтобы защитить себя и имущество от беглых каторжников и агрессивных индейцев, но такие рейды были редкостью. А ещё большая часть этих наёмных работников ранчо были неграми или мексиканцами.

Образ жизни

Вообще большую часть времени они чинили ограды, заготавливали корм, лечили (если надо) больных животных, следили за тем, чтобы скот не терялся. Они устраивали вооружённые разборки только в крайних случаях, они не грабили банки и вообще старались закон не нарушать. Запад хоть и дикий, но всё же эта территория уже была в составе США, тут действовали законы, была полиция, суды и смертная казнь.

Алкоголь

На экране любимым напитком быстрых стрелков с дикого Запада был виски. Но на деле его употребляли намного, намного реже чем более «пролетарское» пиво. Во-первых, чисто из экономических соображений – пиво было дешёвым, и было оно везде. Во-вторых, виски относится к крепкому согревающему алкоголю. В то время, как после пива можно ещё выполнять кое-какие дела, после виски это уже проблематично. К тому же большую часть года в этих широтах стоит невыносимая жара, которая от крепкого спиртного только усугубляется.

Головные уборы

Казалось бы, вполне логично, что в солнечных штатах Америки все должны носить широкополые шляпы для защиты от солнца. Но нет. На деле часто ковбои ходили в небольших котелках (тогда они были в моде), с тканевыми повязками на голове и вообще с непокрытой головой.

Транспорт

На экране мы видим лихих, искусных наездников. А на деле ковбои были бедны, как церковные мыши. Если уж пистолет не каждый мог купить, то о ездовой лошади многие и не мечтали. А лошадь ведь ещё нужно кормить, ухаживать за копытами, купить недешёвые упряжь и седло. Если ковбои и ехал верхом, то на чужой лошади, которую ему предоставлял наниматель. При этом долгие перегоны были редкостью и стадо большую часть года оставалось около ранчо, потому потребности в транспорте не было вовсе.

Кстати, в 1855 году США закупили пробную партию верблюдов для пастухов ещё не освоенного Запада – считалось, что из-за жаркого засушливого климата они подходят для этого. Но потом от затеи решили отказаться.