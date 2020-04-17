5 необычных фактов о ковбоях

Всё не так, как в кино!
Образ ковбоя прочно засел в мозгу всех, кто хотя бы краем глаза видел какой-либо вестерн – шляпа, сапоги со шпорами, револьвер и дерзкое поведение. Также где-то рядом верный скакун, а на седле приторочено лассо и винчестер. Но это всё стереотип. Настоящие ковбои выглядели далеко не всегда таким образом.
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Оружие было не у всех
Начнём с того, что жили на диком Западе бедно. Купить револьвер или винчестер мог далеко не каждый фермер. Плюс нужны патроны, которые тоже стоили немало. К тому же часто оружие вовсе не нужно, ведь основной вид деятельности – выпас скота. В фильмах ковбои часто устраивают перестрелки по каким-либо пустяковым поводам. Такое местами было, только участвовали в этом бандиты, преступники, которые к честным работягам-ковбоям отношения не имели. Иногда ковбой действительно мог владеть пистолетом или винтовкой, но применял его исключительно для защиты скота. Оружие могло понадобиться только при длительных перегонах с одного пастбища на другое, чтобы защитить себя и имущество от беглых каторжников и агрессивных индейцев, но такие рейды были редкостью. А ещё большая часть этих наёмных работников ранчо были неграми или мексиканцами.
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Образ жизни
Вообще большую часть времени они чинили ограды, заготавливали корм, лечили (если надо) больных животных, следили за тем, чтобы скот не терялся. Они устраивали вооружённые разборки только в крайних случаях, они не грабили банки и вообще старались закон не нарушать. Запад хоть и дикий, но всё же эта территория уже была в составе США, тут действовали законы, была полиция, суды и смертная казнь.
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Алкоголь
На экране любимым напитком быстрых стрелков с дикого Запада был виски. Но на деле его употребляли намного, намного реже чем более «пролетарское» пиво. Во-первых, чисто из экономических соображений – пиво было дешёвым, и было оно везде. Во-вторых, виски относится к крепкому согревающему алкоголю. В то время, как после пива можно ещё выполнять кое-какие дела, после виски это уже проблематично. К тому же большую часть года в этих широтах стоит невыносимая жара, которая от крепкого спиртного только усугубляется.
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Головные уборы
Казалось бы, вполне логично, что в солнечных штатах Америки все должны носить широкополые шляпы для защиты от солнца. Но нет. На деле часто ковбои ходили в небольших котелках (тогда они были в моде), с тканевыми повязками на голове и вообще с непокрытой головой.
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Транспорт
На экране мы видим лихих, искусных наездников. А на деле ковбои были бедны, как церковные мыши. Если уж пистолет не каждый мог купить, то о ездовой лошади многие и не мечтали. А лошадь ведь ещё нужно кормить, ухаживать за копытами, купить недешёвые упряжь и седло. Если ковбои и ехал верхом, то на чужой лошади, которую ему предоставлял наниматель. При этом долгие перегоны были редкостью и стадо большую часть года оставалось около ранчо, потому потребности в транспорте не было вовсе.
Кстати, в 1855 году США закупили пробную партию верблюдов для пастухов ещё не освоенного Запада – считалось, что из-за жаркого засушливого климата они подходят для этого. Но потом от затеи решили отказаться.
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