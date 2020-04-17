Симулятор Папы Римского

Для тех, кто всегда мечтал о большой политике.

Студия Forestlight Games в этом году планирует выпустить новую игру The Pope: Power and Sin. Игроку предстоит с головой погрузиться во все прелести закулисных интриг и борьбы за власть и деньги в период упадка католической церкви, позднем Средневековье. Да, Папа римский вообще никогда не был особо святым человеком, отрешённым от мирской суеты, но в это время на троне Святого Петра появлялись откровенные проходимцы и личности с сомнительной репутацией.

Игра будет представлять из себя логическо-речевой квест. Нужно будет выступать перед паствой, вести переговоры с представителями мирской власти, издавать указы и церковные законы, организовывать шпионскую сеть, руководить кардиналами, а иногда даже заниматься заказными убийствами. Собственно, игра начинается с того, что главный герой убивает ножом предыдущего Папу и занимает его место. Также в трейлере есть эротическая сцена – возможно, придётся с помощью куртизанок собирать ценные данные о врагах. А может, просто иметь в своём распоряжении девушек, чтобы отдохнуть от тяжёлого дня.

Самый цимус заключается в том, что тут есть и казнь. Под предлогом борьбы с ересью или без него.

Разработчики при проработке сюжета вдохновлялись жизнью и делами Папы Александра VI (в миру Родриго Борджиа), который занимал почётное место в 1492-1503 годах.

Игру обещают выпустить в 2020-м, точной даты пока нет.