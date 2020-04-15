20 веб-камер в зоопарках и океанариумах

Животный мир врывается к вам через монитор!

Зоопарки и океанариумы тоже закрыты на карантин. Но жизнь там продолжается. Животные живут, рождаются детёныши, идут обычные биологические процессы. И многие зоопарки решили делать онлайн трансляции. Очень интересно и познавательно. Надеемся, у вас большой монитор!

Океанариум Монтерей Бэй

Это одно из крупнейших заведений подобного рода. Находится в Калифорнии. Тут живёт более 600 видов морских и речных животных – акулы, скаты, медузы, тунцы, множество более мелких рыб. Надо пройти бесплатную регистрацию.

Лес водорослей

Тут дайверы кормят акул и других рыб. Смотрится завораживающе. Кроме того, внимания заслуживают гигантские водоросли – настоящий подводный лес. Время трансляции – с 8 утра до 8 вечера по Москве.

Коралловый риф

В том океанариуме есть коралловый риф – невероятно красиво! С 10:30 до 18:00 МСК смотрим трансляцию.

Морские выдры

С 8 утра до 8 вечера можно заглянуть к выдрам – очень потешные, смышлёные и интересные зверьки.

Птичий вольер

Тут много красивый морских птиц, которых нашли с травмами и выходили. В период 08:00-20:00 можно посмотреть за их жизнью.

Медузы

С 8 утра до 7 вечера также рекомендуем понаблюдать за медузами. Эти воздушно прекрасные существа могут сильно обжечь или парализовать жертву!

Ушастые медузы

В это же время взгляните и на их родственников. Этот вид медуз умеет быстро менять цвет, что выглядит просто волшебно.

Пингвины

8:00-18:00 – время пингвинов. Эти весёлые ребята нравятся буквально всем. Смотрим!

«Открытое море»

С восьми утра до восьми вечера по Московскому времени выходим в «открытое море». Это, конечно, не настоящее море, а большой резервуар океанариума, где живут тунцы, черепахи, хвостоколы и другие крупные морские звери.

Залив Монтерей

А вот трансляция, которая ведётся круглосуточно. Настоящая дикая природа – много птиц, тюлени, выдры. Учтите, что тут нет подсветки, потому лучше смотреть в дневное время. Разница калифорнийского времени с Москвой – 14 часов.

Акулы

С восьми утра до восьми вечера предлагаем вам посмотреть на грозных хищников.

Зоопарк Хьюстона

В этом техасском заведении живёт более шести тысяч животных, представляющих около 900 видов. Кстати, тут трансляции более продвинутые – можно крутить камеру и менять угол обзора.

Жирафы

Чудные животные, которые очень нравятся детям. Трансляция идёт по Москве с 15:00 до 03:00.

Гориллы и дикие свиньи

Эти крупные приматы интересны тем, что уж очень похожи на нас, людей. 15:00-03:00 – время горилл и кистеухих речных свиней! Кстати, хорошая задумка – содержать в клетках более одного вида (при условии, что это не хищники, конечно).

Слоны

Также с 15 до 3 часов ночи можно увидеть слонов. Эти крупные животные очень умны.

Муравьи-листорезы

Не ожидали увидеть тут насекомых? А они в зоопарке есть! И за ними очень интересно наблюдать – крошечные существа обнаруживают непростую социальную иерархию и продуманное разделение труда. Время – 15:00-03:00.

Носороги

Настоящие танки из животного мира. Мощь чувствует в каждом движении! Смотрим!

Шимпанзе

Эти обезьяны считаются чуть ли не самыми умными животными в мире. За их играми всегда интересно наблюдать.

Смитсоновский национальный зоопарк

Вашингтонский зоопарк раскинулся на 66 гектарах земли. Тут около 400 видов животных. И отсюда тоже есть трансляции!

Панды

Ну кто не любит панд? Все любят! Трансляции ведутся круглосуточно!

Львы

Знакомство с животным миром надо начинать с его царя! Смотрим!

Слоны

Самые крупные наземные животные в мире тоже достойны вашего внимания! Один из слонов здесь умеет играть на губной гармошке!

Голые землекопы

Забавные грызуны живут под землёй небольшими семействами-колониями. Их жилище довольно хитроумно устроено – занимательно зрелище!