20 веб-камер в зоопарках и океанариумах

Животный мир врывается к вам через монитор!
Зоопарки и океанариумы тоже закрыты на карантин. Но жизнь там продолжается. Животные живут, рождаются детёныши, идут обычные биологические процессы. И многие зоопарки решили делать онлайн трансляции. Очень интересно и познавательно. Надеемся, у вас большой монитор!
Океанариум Монтерей Бэй
Это одно из крупнейших заведений подобного рода. Находится в Калифорнии. Тут живёт более 600 видов морских и речных животных – акулы, скаты, медузы, тунцы, множество более мелких рыб. Надо пройти бесплатную регистрацию.
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Лес водорослей
Тут дайверы кормят акул и других рыб. Смотрится завораживающе. Кроме того, внимания заслуживают гигантские водоросли – настоящий подводный лес. Время трансляции – с 8 утра до 8 вечера по Москве.
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Коралловый риф
В том океанариуме есть коралловый риф – невероятно красиво! С 10:30 до 18:00 МСК смотрим трансляцию.
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Морские выдры
С 8 утра до 8 вечера можно заглянуть к выдрам – очень потешные, смышлёные и интересные зверьки.
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Птичий вольер
Тут много красивый морских птиц, которых нашли с травмами и выходили. В период 08:00-20:00 можно посмотреть за их жизнью.
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Медузы
С 8 утра до 7 вечера также рекомендуем понаблюдать за медузами. Эти воздушно прекрасные существа могут сильно обжечь или парализовать жертву!
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Ушастые медузы
В это же время взгляните и на их родственников. Этот вид медуз умеет быстро менять цвет, что выглядит просто волшебно.
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Пингвины
8:00-18:00 – время пингвинов. Эти весёлые ребята нравятся буквально всем. Смотрим!
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«Открытое море»
С восьми утра до восьми вечера по Московскому времени выходим в «открытое море». Это, конечно, не настоящее море, а большой резервуар океанариума, где живут тунцы, черепахи, хвостоколы и другие крупные морские звери.
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Залив Монтерей
А вот трансляция, которая ведётся круглосуточно. Настоящая дикая природа – много птиц, тюлени, выдры. Учтите, что тут нет подсветки, потому лучше смотреть в дневное время. Разница калифорнийского времени с Москвой – 14 часов.
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Акулы
С восьми утра до восьми вечера предлагаем вам посмотреть на грозных хищников.
Зоопарк Хьюстона
В этом техасском заведении живёт более шести тысяч животных, представляющих около 900 видов. Кстати, тут трансляции более продвинутые – можно крутить камеру и менять угол обзора.
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Жирафы
Чудные животные, которые очень нравятся детям. Трансляция идёт по Москве с 15:00 до 03:00.
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Гориллы и дикие свиньи
Эти крупные приматы интересны тем, что уж очень похожи на нас, людей. 15:00-03:00 – время горилл и кистеухих речных свиней! Кстати, хорошая задумка – содержать в клетках более одного вида (при условии, что это не хищники, конечно).
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Слоны
Также с 15 до 3 часов ночи можно увидеть слонов. Эти крупные животные очень умны.
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Муравьи-листорезы
Не ожидали увидеть тут насекомых? А они в зоопарке есть! И за ними очень интересно наблюдать – крошечные существа обнаруживают непростую социальную иерархию и продуманное разделение труда. Время – 15:00-03:00.
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Носороги
Настоящие танки из животного мира. Мощь чувствует в каждом движении! Смотрим!
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Шимпанзе
Эти обезьяны считаются чуть ли не самыми умными животными в мире. За их играми всегда интересно наблюдать.
Смитсоновский национальный зоопарк
Вашингтонский зоопарк раскинулся на 66 гектарах земли. Тут около 400 видов животных. И отсюда тоже есть трансляции!
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Панды
Ну кто не любит панд? Все любят! Трансляции ведутся круглосуточно!
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Львы
Знакомство с животным миром надо начинать с его царя! Смотрим!
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Слоны
Самые крупные наземные животные в мире тоже достойны вашего внимания! Один из слонов здесь умеет играть на губной гармошке!
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Голые землекопы
Забавные грызуны живут под землёй небольшими семействами-колониями. Их жилище довольно хитроумно устроено – занимательно зрелище!
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