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Главный орган человеческого тела, незыблемая основа, на которой держится душа, — это кошелек.

— Томас Карлейль

100 лучших мемов про коронавирус и карантин

bdortmund
13 Апр, 2020 / 8 Просмотров

В условиях пандемии особенно полезно немного посмеяться.

Так уж устроен человек – даже в самое трудное время он старается не унывать и шутить даже на тему страшных вещей. Мы собрали для 100 лучших мемов про коронавирус, карантин и прочие актуальные в марте-апреле 2020 года темы: