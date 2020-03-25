5 бесплатных онлайн-сервисов с фильмами и сериалами

Пригодится и после карантина!

Если вы из тех счастливчиков, которых заставляют сидеть дома, то, во-первых, мы очень за вас рады. А во-вторых, хотим вам порекомендовать эти онлайн сервисы, чтобы всегда было что посмотреть.

Premier

С 15 марта Premier всей русскоговорящей части своей аудитории предоставляет доступ к их библиотеке. Тут в основном, продукция студий холдинга «Газпром-медиа» – сериалы «Эпидемия», «Полицейский с Рублёвки», «Звоните ДиКаприо!» и другие. Не самые классные картины, но кое-что выбрать можно. Также есть полное собрание сезонов «Холостяк», «Танцы», «Comedy club», «Битва Экстрасенсов» и других шоу.

ivi

Это крупнейший российский онлайн-кинотеатр. За один рубль они предоставляют доступ на 30 дней. Акция действует до 15 апреля. А часть контента и вовсе предлагается бесплатно и даже без регистрации. Тут десятки тысяч фильмов, сериалы, документальное кино, спортивные матчи в записи, некоторые телеканалы.

Okko

На две недели Okko даёт подписку «Оптимум» совершенно бесплатно. Для этого надо подтвердить самоизоляцию, сделав фото своего сидения дома и написать боту в @OkkoBro_bot в Telegram. В их хранилище огромное число фильмов всех жанров.

More.tv

С помощью промокода SIDIMDOMA можно получить бесплатную подписку на месяц. У них в видеотеке полным-полно самых разных фильмов, сериалов и шоу. Как российских, так и зарубежных.

«КиноПоиск HD»

До конца апреля все желающие могут использовать промокод POKAVSEDOMA и обсмотреться на всю оставшуюся жизнь. Тут около 7 тысяч полнометражных фильмов, сотни сериалов, мультфильмы.

Бонус

Да, кстати, PornHub предоставляет всем бесплатный доступ к своей широчайшей видеотеке. Пользуйтесь! До 23 апреля.