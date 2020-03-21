Приложение Gradient определяет национальность по фото

В сети набирает популярность новое приложения для мобильных устройств. Gradient по фотографии определяет этническую принадлежность человека.
Приложение в сентябре уже взорвало сеть своей функцией поиска двойников среди звёзд. Теперь же тут есть новая фишка. Разработчики то ли в шутку, то ли всерьёз уверяют, что приложения на основе «специальных алгоритмов» анализирует черты лица и даёт непредвзятую оценку. Разумеется, точность зачастую хромает, но бывают и попадания. Вот вам Михаил Галустян.
А вот актриса Наталья Рудова.
В случае с Александрой Даддарио приложения попало в точку, ведь у актрисы итальянские корни.
Но есть и забавные фейлы.
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