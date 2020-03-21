Приложение Gradient определяет национальность по фото

В сети набирает популярность новое приложения для мобильных устройств. Gradient по фотографии определяет этническую принадлежность человека.

Приложение в сентябре уже взорвало сеть своей функцией поиска двойников среди звёзд. Теперь же тут есть новая фишка. Разработчики то ли в шутку, то ли всерьёз уверяют, что приложения на основе «специальных алгоритмов» анализирует черты лица и даёт непредвзятую оценку. Разумеется, точность зачастую хромает, но бывают и попадания. Вот вам Михаил Галустян.

А вот актриса Наталья Рудова.

В случае с Александрой Даддарио приложения попало в точку, ведь у актрисы итальянские корни.

Но есть и забавные фейлы.