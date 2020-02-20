Самые популярные заблуждения о космосе – ТОП-10

Должен знать каждый любитель темы!

Космос окутан тайнами, загадками и мифами. Но некоторые вещи вполне известны, и их стыдно не знать. Мы собрали самые популярные заблуждения и спешим поделиться с вами истиной:

Человек в открытом космосе взрывается

Популярный миф. Благодаря нескольким безграмотным фильмам многие действительно думают, что человек, попав в открытый космос без скафандра, надувается и взрывается. Нет, всё не так. Смерть будет не такой зрелищной. Он просто задохнётся от отсутствия кислорода. Первые 30 секунд вообще ничего не произойдёт. Рекомендуем картину Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» – вот там это показано реалистично.

Земля, Марс и Венера похожи

Очень живучий миф относительно Марса и Венеры. Мол, там условия, которые с натяжкой можно назвать пригодными для колонизации. У Венеры схожая сила гравитации и состав. Однако в остальном это сверхагрессивная среда – плотные серные облака отражают почти весь солнечный свет, но несмотря на это, там жарковато – 477 градусов выше нуля. Едва ли можно в таких условиях основать колонию.

Солнце горит

Солнечный свет рождается не в результате реакции горения, а ввиду ядерной реакции – две большущие разницы с точки зрения науки.

Солнце жёлтое

Светло-жёлтый цвет мы видим исключительно из-за нашей атмосферы. Из космоса снимки уже более светлые, плюс обработка. Но самом деле солнце светит чистым белым светом. Это видно. Плюс наука знает шкалу цветов, исходя из температуры. Например, если Солнце немного остынет, то будет иметь тёмно-красный или коричневый цвет. А совсем горячие звёзды имеют голубой оттенок.

Земля ближе к Солнцу летом

Нет, расстояние не играет роли. Секрет смены времён года кроется к том, что ось вращения земли немного наклонена. Вот и получается, что зимой от Солнца слегка отдаляется лишь наша часть поверхности Земли, а не вся планета. А что касается расстояния, то оно действительно слегка колеблется, ведь орбита имеет форму эллипса. Но на времена года это не влияет.

Тёмная сторона Луны

Есть такое заблуждение. Мол, одна сторона Луны всегда в тени. И там, скрыто от наших глаз живёт какая-то цивилизация. Но всё не так. Луна обращена всегда одной стороной к нам, но уж никак не к Солнцу.

Звук в космосе

В безвоздушном пространстве нет звука, он просто не может распространяться. В фильмах «Космическая одиссея 2001» или «Интерстеллар» это показано правильно, но во многих других – нет. Там звуки живут, как будто на Земле. Кстати, в зависимости от давления и состава атмосферы, звуки на других планетах будут звучать по-разному – на Марсе, например, они покажутся нам более низкими.

Сквозь пояс астероидов невозможно пролететь

В одном из эпизодов «Звёздных войн» Хан Соло проявил мастерство управления космическим кораблём и пролетел сквозь пояс астероидов. На самом деле расстояния между этими астероидами намного, намного больше. И пролететь там не так уж и сложно. Вероятность зацепить астероид крайне низка.

Великая китайская стена видна из космоса

Кто-то это придумал. Невооружённым глазом не видно ничего, только складки гор. Вот снимок. Найдёте стену?

Бюджет NASA – четверть бюджета США

Глупый миф. Таких цифр не было даже во время полётов на Луну. Сегодня это легко проверить. В настоящее время расходы на космические программы в США составляют всего 0,5% бюджета страны. В 60-х однажды было 4,41%.