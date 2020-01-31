Самые детальные снимки Солнца в истории

Самая близкая к нам звезда теперь будет чуточку понятнее.

Американские астрономы благодаря новому телескопу уже сделали немало интересных открытий.

На этом снимке участок поверхности Солнца размером 10,7 на 19 тысяч км. Как видим, тут структура, похожая на соты, и на растрескавшуюся почву. При этом это «кусочки» или «элементы» находятся в постоянном движении ввиду огромной температуры.

Телескоп называется Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), и построили его на Гавайях. Теперь это самый большой телескоп в мире. Диаметр его зеркала – более 4 метров. Его оптическая мощность более чем в 4 раза превосходит возможности его уже устаревшего предшественника Dunn Solar Telescope.

Научная работа только началась. Учёные ожидают, что за 3-5 лет работы они смогут собрать о Солнце больше информации, чем за всю историю исследований до этого. В ближайших планах составление карты атмосферных магнитных полей и внутренней так называемой «короны звезды». Это поможет лучше понять влияние солнечных бурь и солнечного ветра на Землю.