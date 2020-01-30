8 вещей, которые нельзя делать бойцам армии Израиля

Пуговицы, попутки и наушники.
В малюсеньком ближневосточном государстве одна из самых боеспособных армий мира. Со всех точек зрения – и техническое оснащение, и дисциплина, и подготовка тут на высочайшем уровне.
Вы собрали восемь самых интересных пунктов устава:
- Начнём с вполне понятного. Каждый боец может делать фото в любом месте во время службы, но категорически запрещено выкладывать их в соцсети или на какие-то сайты с открытым доступом. Причины вполне понятны – по каким-то косвенным деталям враги (а их полмира) могут добыть крупицы ценной информации.
- Кипы. Их носить можно, ведь евреи очень религиозны. Однако кипы эти бывают разными. Разрешено носить только однотонные, без логотипов, надписей и каких-нибудь знаков.
- Аполитичность. ЦАХАЛ (вооружённые силы) – это не политическая структура. Точнее даже аполитичная. Солдатам и офицерам запрещено открыто высказывать и демонстрировать свои политические взгляды. Вплоть до соцсетей – нельзя ставить лайки и оставлять комментарии в политических сообществах.
- Запрещено использовать попутки. В некоторые отдалённые пункты трудно добраться на общественном транспорте, но использовать попутки строго запрещено. Это для блага самих же солдат – всюду враги, сами понимаете. И боец может попасть в руки террористов.
- Также запрещено играть в карты и другие азартные игры (кости, например). А вот шашки, шахматы и нарды азартными не считаются – в них играть можно.
- Верхняя пуговица. Одну верхнюю пуговицу всегда нужно оставлять незастёгнутой. Во-первых, это, вероятно, суеверие – все пуговицы застёгивают только на форме погибших товарищей. Во-вторых, так можно без слов подать сигнал сослуживцам, что что-то произошло – если пуговица застёгнута, значит какое-то ЧП.
- Гражданская одежда во время несения службы также запрещена. Даже отдельные элементы. Кроме того, запрещено даже просто держать или нести в руках – только в сумке или рюкзаке.
- Запрещено слушать музыку/радио сразу в двух наушниках. Причина проста – бдительность. Каждый боец обязан держать, как минимум, одно ухо свободным, на случай тревоги или ЧП, чтобы его нельзя было застать врасплох.
А какие вы знаете с виду необычные запреты в армиях мира? Пишите в комментариях.
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