8 вещей, которые нельзя делать бойцам армии Израиля

Пуговицы, попутки и наушники.

В малюсеньком ближневосточном государстве одна из самых боеспособных армий мира. Со всех точек зрения – и техническое оснащение, и дисциплина, и подготовка тут на высочайшем уровне.

Вы собрали восемь самых интересных пунктов устава:

Начнём с вполне понятного. Каждый боец может делать фото в любом месте во время службы, но категорически запрещено выкладывать их в соцсети или на какие-то сайты с открытым доступом. Причины вполне понятны – по каким-то косвенным деталям враги (а их полмира) могут добыть крупицы ценной информации. Кипы. Их носить можно, ведь евреи очень религиозны. Однако кипы эти бывают разными. Разрешено носить только однотонные, без логотипов, надписей и каких-нибудь знаков. Аполитичность. ЦАХАЛ (вооружённые силы) – это не политическая структура. Точнее даже аполитичная. Солдатам и офицерам запрещено открыто высказывать и демонстрировать свои политические взгляды. Вплоть до соцсетей – нельзя ставить лайки и оставлять комментарии в политических сообществах. Запрещено использовать попутки. В некоторые отдалённые пункты трудно добраться на общественном транспорте, но использовать попутки строго запрещено. Это для блага самих же солдат – всюду враги, сами понимаете. И боец может попасть в руки террористов. Также запрещено играть в карты и другие азартные игры (кости, например). А вот шашки, шахматы и нарды азартными не считаются – в них играть можно. Верхняя пуговица. Одну верхнюю пуговицу всегда нужно оставлять незастёгнутой. Во-первых, это, вероятно, суеверие – все пуговицы застёгивают только на форме погибших товарищей. Во-вторых, так можно без слов подать сигнал сослуживцам, что что-то произошло – если пуговица застёгнута, значит какое-то ЧП. Гражданская одежда во время несения службы также запрещена. Даже отдельные элементы. Кроме того, запрещено даже просто держать или нести в руках – только в сумке или рюкзаке. Запрещено слушать музыку/радио сразу в двух наушниках. Причина проста – бдительность. Каждый боец обязан держать, как минимум, одно ухо свободным, на случай тревоги или ЧП, чтобы его нельзя было застать врасплох.

А какие вы знаете с виду необычные запреты в армиях мира? Пишите в комментариях.