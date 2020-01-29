Самые ожидаемый видеоигры 2020 года – ТОП-10

Год обещает быть очень урожайным на крутые игрушки.

Мы собрали самые топовые проекты, который выйдут в этом году.

Cyberpank 2077

Фанаты «Ведьмака» давно ждут эту игрушку. Ролевая игра по сути представляет собой вариацию польского шедевра, только не в мифологическом Средневековье, а в недалёком будущем. Проект выйдет сразу и на консолях, и на ПК. Ждите в апреле, а пока вот крутейший трейлер с Киану Ривзом.

Elder Ring

Фэнтезийный экшен выйдет в этом году. Сразу на всех платформах. К сюжетной составляющей проекта приложил руку сам Джордж Мартин. По геймплею игра будет походить на Dark Souls. Создатели обещают большой открытый мир, но без фанатизма.

Half-Life: Alyx

В марте обещают продолжение легендарной франшизы. Однако игра выйдет исключительно для ПК, оснащённых шлемом VR. Это и хорошо, и плохо. Плохо, что нужно будет раскошелиться на шлем, хотя бы на самым скромный. Хорошо, что слегка закисший жанр получит толчок к развитию. Создатели обещают хороший, ёмкий сюжет с ответвлениями и диалогами.

Iron Harvest

Ещё одна попытка воскресить стагнирующий жанр. На этот раз речь об RTS. Альтернативные историки написали неплохую концепцию – Первая мировая затянулась до тех времён (20-е годы XX века), когда люди начали осваивать сложные механизмы и робототехнику. Получилось нечто вроде стим-панка, так называемый дизель-панк. В сети уже есть beta-версия – сыровато, но выглядит очень интересно.

Marvel’s Avengers

В мае нам обещают красивый экшен на тему вселенной Marvel. Появление игры было вопросом времени. И вот это случится. Создатели обещают не слепо следовать за сюжетом фильма. Говорят, что для успешного прохождения игры, важно умело сочетать плюс и минусы основных персонажей.

Outriders

Летом выйдет грозящий стать хитом шутер. Лихие перестрелки с инопланетянами в трейлере смотрятся весьма недурно. Подробностей пока очень мало.

System Shock (ремейк)

25 лет назад эта игра стала культовой. Теперь же решили выпустили глубокий ремейк. В команде создателей несколько человек, которые трудились ещё над первой игрой. Говорят, что ремастер не будет слепым. Некоторые элементы игры они обещали серьёзно модифицировать, другие – только перерисовать.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

РПГ про вампиров. Очередная из серии. Действие происходит в Сиэтле. Главного героя убивают, но вдруг он воскресает и узнаёт, что теперь ему нужно пить кровь. Он с головой погружается в скрытый мир вампиров – кланы, партии, территории, конкуренция. Продолжение игры 15-летней давности. Давно пора.

Wasteland 3

Заснеженный постапокалипсис и мы, как игрок, в центре войны враждующих кланов. Борьба за власть и скудные ресурсы ожесточила оставшихся людей. Экшен-RPG обещает интересный сюжет и увлекательный кооперативный режим.

Watch Dogs: Legion

Недалёкое будущее. Тоталитарный режим железной пятой топчет Лондон. Игроку предлагается набрать команду и не много не мало, захватить власть. В игре будет большая свобода. В команду можно завербовать практически любого случайного человека на улице. У каждого есть свои навыки, которые нужно умело использовать и прокачивать. Задумка очень интересная, но о сюжете пока почти ничего не известно.