Что делать с ёлкой? Дождаться дня Святого Валентина!

Каждый год одна и та же проблема.

Ощущение праздника будет куда острее, если в вашем жилище временно поселится душистая лесная красавица. Но что делать потом? Можно, конечно, покупать не срубленное дерево, а живое, в горшочке – прекрасный вариант, однако всё равно – куда девать её потом? В последнее время в сети какие-то смекалистые люди подкинули классную идейку – сделать ёлку неотъемлемым атрибутом интерьера ещё на месяц, дождаться дня всех влюблённых.

Фишка проста – снимает новогодние игрушки и украшаем всевозможными предметами красных и розовых тонов в форме губ, цветов, сердечек…

Если постараться, то получится отлично. В сети давно есть хэштег #ValentinesTree, но в этом году он особенно популярен. Для этого подойдут хоть живые деревья, хоть искусственные.