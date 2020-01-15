20 странных вещей с AliExpress

На все случаи жизни!
На просторах самой популярной торговой площадки мира можно встретить вещи с очень и очень необычным дизайном. Мы подобрали для вас самые прикольные штуки. Отлично подходит для того, чтобы немного поднять настроение после праздников.
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Шапка в виде индейки
Прикольный головной убор для костюмированных мероприятий и прочих светских раутов. Для тех, кто любит выделиться. И тех, у кого всё в порядке с чувством юмора. Цена – всего 190 рублей.
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Купальник с принтом
На пляже не так легко выделиться из толпы – одежды минимум. Но с этим купальником ваша дама точно будет приковывать к себе взгляды. На выбор есть Танос, Николас Кейдж, пачка чипсов Читос. Цена – 783 рубля.
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Кастет для смартфона
Алюминиевый бампер может выручить вас в трудной ситуации. Цена – чуть более тысячи рублей.
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Бритва с мини-USB портом
Прикольная вещь для тех, кто бреется. Особенно пригодится в дороге. Просто вставляет в порт смартфона и бреемся. Цена – 130 рублей.
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«Точилка» для огурцов
Для тех, кто любит украшать свои блюда. Вот с этим девайсом можно нарезать огурец на ленту-гирлянду, например. Цена – 131 рубль.
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Одеяло в виде лаваша
С этим одеялко можно превратить своего ребёнка в шаурму. Цена – 613 рублей.
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Собачий/кошачий галстук
Если у вас гости, то надо привести своего пёселя или котейку в праздничный вид. Цена – 104 рубля.
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Конструктор из соломинок
Прикольная игрушка для детей. Купите ребёнку, а там можно и самому поиграться. Цена – 113 рублей.
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Кошачья расчёска
Расчёска, которую нужно держать зубами. Непонятно почему. Возможно, чтобы котейка думал, что вы облизываете ему шерсть – знак высшего кошачьего уважения. Цена – 392 рубля.
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Кольцо с шипами
В описании говорится, что это кольцо для самообороны в экстремальной ситуации. Цена – 41 рубль.
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Перепонки для пальцев
Классная вещица для любителей поплавать. Цена – всего 63 рубля.
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Не слишком дружелюбная кружка
Классный подарок для того, кто вам не слишком дорог. Цена – 538 рублей.
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Аппетитная подушка
Подушка с принтом в виде жареного поросёнка, рыбы, стейка, курицы или креветки. Выглядит очень прикольно. Цена – 603 рубля.
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Постельное бельё в виде шоколадки
Плитка шоколада нравится всем. Даже если речь идёт лишь в принте. Цена – 1749 рублей.
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Одеяло в виде капустного листа
Ещё одно одеялко с прикольным принтом. Оценят веганы всякие. Цена – 1103 рубля.
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Антистресс игрушка – нос с гнойниками
Любите давить прыщи? Теперь это можно делать хоть целый день. В комплекте есть специальный флакон, чтобы «заряжать» нос новой порцией гноя. Цена – 587 рублей.
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Кружка в виде пончика
Прикольная кружка необычного дизайна. Цена – 886 рублей.
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Пенал-лаваш
Мягкий пенал в виде лаваша. Входит несколько предметов. Цена – 256 рублей.
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Костюм индейки
А вот индейка не просто на голову, а в полный рост. Костюм надувной. Насос тут встроенный и работает от батареек АА. Цена – 1526 рублей.
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Чёрные ватные палочки
Необычно. Для тех, кто любит чёрный цвет. Цена – 178 рублей.
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