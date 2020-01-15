20 странных вещей с AliExpress

На все случаи жизни!

На просторах самой популярной торговой площадки мира можно встретить вещи с очень и очень необычным дизайном. Мы подобрали для вас самые прикольные штуки. Отлично подходит для того, чтобы немного поднять настроение после праздников.

Шапка в виде индейки

Прикольный головной убор для костюмированных мероприятий и прочих светских раутов. Для тех, кто любит выделиться. И тех, у кого всё в порядке с чувством юмора. Цена – всего 190 рублей.

Купальник с принтом

На пляже не так легко выделиться из толпы – одежды минимум. Но с этим купальником ваша дама точно будет приковывать к себе взгляды. На выбор есть Танос, Николас Кейдж, пачка чипсов Читос. Цена – 783 рубля.

Кастет для смартфона

Алюминиевый бампер может выручить вас в трудной ситуации. Цена – чуть более тысячи рублей.

Бритва с мини-USB портом

Прикольная вещь для тех, кто бреется. Особенно пригодится в дороге. Просто вставляет в порт смартфона и бреемся. Цена – 130 рублей.

«Точилка» для огурцов

Для тех, кто любит украшать свои блюда. Вот с этим девайсом можно нарезать огурец на ленту-гирлянду, например. Цена – 131 рубль.

Одеяло в виде лаваша

С этим одеялко можно превратить своего ребёнка в шаурму. Цена – 613 рублей.

Собачий/кошачий галстук

Если у вас гости, то надо привести своего пёселя или котейку в праздничный вид. Цена – 104 рубля.

Конструктор из соломинок

Прикольная игрушка для детей. Купите ребёнку, а там можно и самому поиграться. Цена – 113 рублей.

Кошачья расчёска

Расчёска, которую нужно держать зубами. Непонятно почему. Возможно, чтобы котейка думал, что вы облизываете ему шерсть – знак высшего кошачьего уважения. Цена – 392 рубля.

Кольцо с шипами

В описании говорится, что это кольцо для самообороны в экстремальной ситуации. Цена – 41 рубль.

Перепонки для пальцев

Классная вещица для любителей поплавать. Цена – всего 63 рубля.

Не слишком дружелюбная кружка

Классный подарок для того, кто вам не слишком дорог. Цена – 538 рублей.

Аппетитная подушка

Подушка с принтом в виде жареного поросёнка, рыбы, стейка, курицы или креветки. Выглядит очень прикольно. Цена – 603 рубля.

Постельное бельё в виде шоколадки

Плитка шоколада нравится всем. Даже если речь идёт лишь в принте. Цена – 1749 рублей.

Одеяло в виде капустного листа

Ещё одно одеялко с прикольным принтом. Оценят веганы всякие. Цена – 1103 рубля.

Антистресс игрушка – нос с гнойниками

Любите давить прыщи? Теперь это можно делать хоть целый день. В комплекте есть специальный флакон, чтобы «заряжать» нос новой порцией гноя. Цена – 587 рублей.

Кружка в виде пончика

Прикольная кружка необычного дизайна. Цена – 886 рублей.

Пенал-лаваш

Мягкий пенал в виде лаваша. Входит несколько предметов. Цена – 256 рублей.

Костюм индейки

А вот индейка не просто на голову, а в полный рост. Костюм надувной. Насос тут встроенный и работает от батареек АА. Цена – 1526 рублей.

Чёрные ватные палочки

Необычно. Для тех, кто любит чёрный цвет. Цена – 178 рублей.