Самые ожидаемые фильмы 2020 года

Киноманы всего мира ждут эти картины!
-
Довод (июль)
Боевичок Кристофера Нолана обещает быть просто бомбическим. О сюжете мало что известно. Ясно только то, что будет какой-то замут с обратным ходом времени.
-
Дюна (декабрь)
Ещё один ремастер, коими занимаются очень многие. Планета Аракис и битва между тремя кланами-государствами.
-
Годзилла против Кинг Конга (ноябрь)
А это уже так называемый «кроссовер» – смешение двух вселенных. Битва Конга и Годзиллы! Заявка просто невероятно крутая!
-
Душа (июнь)
Приятный, добрый, свежий анимационный фильм о трудностях поисков само себя. Рекомендуется всем творческим натурам.
-
Легенда о Конане (конец года)
Продолжение лампового фэнтези. В оригинальном фильме великий Арнольд щеголял своим немецким акцентом и невероятными мышцами. А тут… тоже он! Немного поседел, но всё ещё харизматичен и крут! Также известно, что куда больше, чем ранее он принимает участие в режиссуре и написании сценария.
-
Под водой (январь)
Далёкое будущее. Человеческая цивилизация активно осваивает океанские глубины. Но однажды некое чудище выходит из разлома тектонической плиты и начинает с завидной лёгкостью истреблять персонал подводной станции.
-
Топ Ган: Мавэрик (июнь)
Ещё одно продолжение старенького фильма из нашего детства. Военные лётчики, скорость, риск, постаревший Том Круз, романтика…
-
Я – легенда 2 (конец года)
Приквел мощного фильма 10-летней давности. Из него мы узнаем, как появилась неизвестная болезнь, превращающая людей в зомби. Информации пока мало.
-
Я, робот 2 (конец года)
Продолжение ещё одного успешного фильма с Уиллом Смитом в главной роли. Вновь затронута тема восстания заметно поумневших роботов. Информации пока мало, но в том, что фильм будет крутым, сомневаться не приходится!
-
Не время умирать (апрель)
Ещё один фильм о спецагенте британской разведки Джеймсе Бонде. И этим всё сказано.
-
1 Строим наполеоновские планы на 2020 – 4 простых шага
-
2 Качаем кисти рук – крутые советы от профессионалов
-
3 8 до сих пор необъяснённых исторических фактов
-
4 Как правильно убежать от злоумышленников – 7 советов
-
5 Лучшие фото 2019 по версии National Geographic
-
6 Русские на обложке журнала TIME
-
7 Тренируемся как рыцарь – 7 упражнений для любителей истории
-
8 Лучшие книги по психологии
-
9 Когда пора заканчивать дружбу – 9 признаков
-
10 5 мощных коктейлей для новогодней вечеринки