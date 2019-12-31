Самые ожидаемые фильмы 2020 года

Киноманы всего мира ждут эти картины!

Довод (июль)

Боевичок Кристофера Нолана обещает быть просто бомбическим. О сюжете мало что известно. Ясно только то, что будет какой-то замут с обратным ходом времени.

Дюна (декабрь)

Ещё один ремастер, коими занимаются очень многие. Планета Аракис и битва между тремя кланами-государствами.

Годзилла против Кинг Конга (ноябрь)

А это уже так называемый «кроссовер» – смешение двух вселенных. Битва Конга и Годзиллы! Заявка просто невероятно крутая!

Душа (июнь)

Приятный, добрый, свежий анимационный фильм о трудностях поисков само себя. Рекомендуется всем творческим натурам.

Легенда о Конане (конец года)

Продолжение лампового фэнтези. В оригинальном фильме великий Арнольд щеголял своим немецким акцентом и невероятными мышцами. А тут… тоже он! Немного поседел, но всё ещё харизматичен и крут! Также известно, что куда больше, чем ранее он принимает участие в режиссуре и написании сценария.

Под водой (январь)

Далёкое будущее. Человеческая цивилизация активно осваивает океанские глубины. Но однажды некое чудище выходит из разлома тектонической плиты и начинает с завидной лёгкостью истреблять персонал подводной станции.

Топ Ган: Мавэрик (июнь)

Ещё одно продолжение старенького фильма из нашего детства. Военные лётчики, скорость, риск, постаревший Том Круз, романтика…

Я – легенда 2 (конец года)

Приквел мощного фильма 10-летней давности. Из него мы узнаем, как появилась неизвестная болезнь, превращающая людей в зомби. Информации пока мало.

Я, робот 2 (конец года)

Продолжение ещё одного успешного фильма с Уиллом Смитом в главной роли. Вновь затронута тема восстания заметно поумневших роботов. Информации пока мало, но в том, что фильм будет крутым, сомневаться не приходится!

Не время умирать (апрель)

Ещё один фильм о спецагенте британской разведки Джеймсе Бонде. И этим всё сказано.