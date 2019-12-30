Лучшие фото 2019 по версии National Geographic

Настоящее искусство.
Каждый год престижнейший журнал выбирает лучшие снимки в нескольких номинациях. Вот лауреаты 2019-го.
В категории «Города» почётное третье место занял снимок Сандипани Чаттопадхьяи. Тут мы видим молящихся мусульман на улице столицы Бангладеш Дакки.
На втором месте Яссен Тодоров и его кадр, запечатлевший момент посадки пассажирского лайнера в международном аэропорту Сан-Фрациско.
Победителем в номинации стал снимок гренландского города Упернави фотографа по имени Чу Вейминя.
В номинации «Люди» на третьем месте Хосе Антонио Замора и его снимок, сделанный на ежегодном празднике Las Luminarias (Испания).
Вторым стал Йошики Фудзивара – утро в городском парке Гонконга.
Победил китайский фотограф Ли Хуайфэня – актёры китайского театра. Фото сделано в провинции Шаньдун.
В номинации «природа» третьим стал Скотт Портелли и его новозеландский дельфин.
На втором месте – Дэнни Сепковски, «Ловец грёз» (Гавайи).
Победитель – Тамара Блазкез Хейк, снявшая белоголового сипа в национальном парке Монфрагуэ (Испания).
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