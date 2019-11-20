Ещё один фильм про Первую мировую войну

Сэм Мендес мастерски запечатлел ужасы моровой войны.
Фильм называется «1917». Недавно вышел трейлер.
Ещё несколько лет назад тема Первой мировой войны была не так популярно. Странно, но об этом страшном времени было не так много фильмов – 99% всех военных драм рассказывали о Второй мировой. Но теперь всё изменилось. Война начала XX века – это исключительное событие в мировой истории, и стыдно не знать о ней.
Сюжет довольно прост – в самый разгар мясорубки двум британским солдатам поручают доставить сообщение через территорию немцев и тем самым предотвратить гибель полутора тысяч человек. Действие происходит в течение всего одного дня.
Актёрский состав впечатляет – Колин Фёрт, Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден.
Выход намечен на Рождетсво. Картине прочат несколько премий «Оскар».
-
1 5 самых закрытых стран мира
-
2 6 вещей, которые нельзя делать после тренировки
-
3 Как пережить зиму –7 испанских привычек
-
4 Zenith El Primero из платины
-
5 5 продуктов для работы мозга
-
6 Готовим вместе с Fix Price
-
7 Страны, где детей можно бить… в воспитательных целях
-
8 Имущество Сталина – так ли скромен был любимый кровопийца России?
-
9 Литература для настоящих мужчин
-
10 6 фильмов о радостях отцовства