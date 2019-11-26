Страны, где детей можно бить… в воспитательных целях

Совершенно законно!

Педагогическая наука вроде бы определилась относительно бития – нельзя, непедагогично. Но несмотря на это есть страны, где в школе до сих пор практикуются телесные наказания.

Мы нашли все или почти все страны, где учитель может заниматься рукоприкладством.

США

В Америке в 19 штатах учитель до сих пор может выпороть засранца ремнём или указкой. В основном это религиозные школа на Юге, но есть и светские.

Австралия

Тут в большинстве школ запрещены физические наказания. Однако есть исключения – некоторые частные школы в разных частях страны: розги – наше всё.

Индия

У индусов всё сложнее – жестокое обращение с учениками запрещено. Но не запрещено физически наказывать за проступки. Логично.

Корея

Нет-нет, Южная. Тут закон кое-где запрещает дубасить спиногрызов. А кое-где даже дотошно регламентирует детали – не больше 10 ударов палкой, не более 15 мм в диаметре. Бьют не только по попе, но и по бёдрам, пальцам на руках и ногах.

Сингапур

Эта обособленная часть Китая старается воспитывать дисциплину любыми способами. А битие, как раз, очень для этого подходит. Бить, правда, можно только мальчиков. Есть чуть ли не специальные церемония наказания.

Франция

Формально тут разрешено бить детей в школах. Не запрещено. Этого никто не делает, но при желании можно.

Малайзия

Тут дубасят пацаном. Девочек пока нельзя, но идут горячие споры. Чтобы не нарушали дисциплину.

Прочие

Есть ещё несколько десятков стран, где ребёнка за непослушание вполне могут отшлёпать: Индонезия, Шри-Ланка, Пакистан, Таджикистан, Казахстан, Непал, Судан, Нигерия, Танзания, Малайзия, Нигер, Мальдивы, Сирия, Ирак, Палестина, Бутан, Саудовская Аравия, Марокко, Египет, Сомали, Зимбабве, Ангола, Северная Корея, Мадагаскар, Доминика, Сейшелы, Барбадос, Багамы, Ямайка, Чили, Сент-Люсия, Коморские острова, Папуа — Новая Гвинея, Либерия, Мозамбик, Гамбия, Ливан, Сенегал, Гватемала, Катар, Мавритания, Мексика, Парагвай, Панама, Соломоновы острова, Мьянма, Уганда, Лесото, Аруба, Гана, Гайана, Палау, Тувалу, Бенин, Свазиленд, Науру, Бруней, Ботсвана, Антигуа и Барбуда, Гренада, Буркина-Фасо, Суринам, Руанда, Сент-Винсент и Гренадин, Кот’Д’Ивуар, Синт-Мартен, Восточный Тимор, Сент-Китс и Невис, Эритрея, Сьерра-Леоне, Тринидад и Тобаго.

Может быть, и в России вернуть?