Страны, где детей можно бить… в воспитательных целях

Совершенно законно!
Педагогическая наука вроде бы определилась относительно бития – нельзя, непедагогично. Но несмотря на это есть страны, где в школе до сих пор практикуются телесные наказания.
Мы нашли все или почти все страны, где учитель может заниматься рукоприкладством.
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США
В Америке в 19 штатах учитель до сих пор может выпороть засранца ремнём или указкой. В основном это религиозные школа на Юге, но есть и светские.
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Австралия
Тут в большинстве школ запрещены физические наказания. Однако есть исключения – некоторые частные школы в разных частях страны: розги – наше всё.
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Индия
У индусов всё сложнее – жестокое обращение с учениками запрещено. Но не запрещено физически наказывать за проступки. Логично.
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Корея
Нет-нет, Южная. Тут закон кое-где запрещает дубасить спиногрызов. А кое-где даже дотошно регламентирует детали – не больше 10 ударов палкой, не более 15 мм в диаметре. Бьют не только по попе, но и по бёдрам, пальцам на руках и ногах.
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Сингапур
Эта обособленная часть Китая старается воспитывать дисциплину любыми способами. А битие, как раз, очень для этого подходит. Бить, правда, можно только мальчиков. Есть чуть ли не специальные церемония наказания.
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Франция
Формально тут разрешено бить детей в школах. Не запрещено. Этого никто не делает, но при желании можно.
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Малайзия
Тут дубасят пацаном. Девочек пока нельзя, но идут горячие споры. Чтобы не нарушали дисциплину.
Прочие
Есть ещё несколько десятков стран, где ребёнка за непослушание вполне могут отшлёпать: Индонезия, Шри-Ланка, Пакистан, Таджикистан, Казахстан, Непал, Судан, Нигерия, Танзания, Малайзия, Нигер, Мальдивы, Сирия, Ирак, Палестина, Бутан, Саудовская Аравия, Марокко, Египет, Сомали, Зимбабве, Ангола, Северная Корея, Мадагаскар, Доминика, Сейшелы, Барбадос, Багамы, Ямайка, Чили, Сент-Люсия, Коморские острова, Папуа — Новая Гвинея, Либерия, Мозамбик, Гамбия, Ливан, Сенегал, Гватемала, Катар, Мавритания, Мексика, Парагвай, Панама, Соломоновы острова, Мьянма, Уганда, Лесото, Аруба, Гана, Гайана, Палау, Тувалу, Бенин, Свазиленд, Науру, Бруней, Ботсвана, Антигуа и Барбуда, Гренада, Буркина-Фасо, Суринам, Руанда, Сент-Винсент и Гренадин, Кот’Д’Ивуар, Синт-Мартен, Восточный Тимор, Сент-Китс и Невис, Эритрея, Сьерра-Леоне, Тринидад и Тобаго.
Может быть, и в России вернуть?
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