Литература для настоящих мужчин

Эти книги придутся по душе любому мужику.

В них вы найдёте примеры для подражаний или примеры того, как делать не надо. Тут мужчины совершенно разных характеров справляются с выпавшими на их долю трудностями, каждый как может. Наш список можно дополнить ещё сотнями произведений, но тут мы постарались выбрать не самые заезженные книги.

Амброза Бирс – рассказы

Этот непопсовый писатель сделал себе репутацию именно короткими рассказами. Они переполнены жёсткими деталями и пышут мрачноватой атмосферой. В основном, они все связаны с Гражданской войной в США. Как легко догадаться, Бирс и сам воевал. Даже получил тяжёлое пулевое ранение в голову. Уж он-то знал о чём писал.

Роберт Говард – «Боксёрский цикл»

Этот автор известен всему литературному миру, как один из основоположников жанра фэнтези – «Конан Варвар» только чего стоит. Но у него есть и другие произведения, без магии, мифологии и пафосный речей. Настоятельно рекомендуем вам этот цикл рассказов о портовых, подпольных боксёрах – тестостерон через край! Литературный мордобой иногда тоже полезен!

Чарльз Буковски – «Юг без признаков севера»

Отличное чтиво для того возраста, когда некоторые мечты терпят крах (дай Бог, чтобы не все). Его подход очень оригинален – автор показывает, как к весьма серьёзным делам можно и нужно относиться без напряжения и выпученных глаз – с нотками иронии и вообще «проще».

Джон Кеннеди – «Профили мужества»

Убитый президент США в какой-то мере был революционером. Его идеи отличались небывалой смелостью по тем временам. Мы бы жили в другом мире, если бы он не погиб. Книга написана без помощи всяких литературных помощников – местами корявенько и нудно, но сами идеи и мысли заслуживают внимания любого мужчины. Тут будущий президент (тогда он только начинал карьеру в политике) поднимает темы мужества в политике. Какая ирония!

Эрнест Хемингуэй – «Иметь и не иметь»

Не самая раскрученная книга старины Хэма, но внимания она заслуживает совершенно точно. Тут всё как в жизни – простой работяга, экономическое неравенство, равнодушное общество и прочие прелести реальной жизни. В этой каше из дерьма и крови главный герой старается остаться человеком.