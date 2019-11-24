6 фильмов о радостях отцовства

Папа, как известно, может многое.

И это прекрасно. Хотя и сложно. Реалии современного мира таковы, что практически любой отец с появлением потомства погружается в бесконечные жернова между работой и домом. В этом и есть семейное счастье. Мы нашли для вас шесть классных фильмов о том, как это непросто, быть папой. Непросто, но и вместе с тем прекрасно.

«Дорогой папа» (2019)

Главный герой – магнат, купец-делец-воротила. Но с ним случается непредвиденная оказия. Всё дело в том, что большая часть состояния была оформлена на маму, которая недавно скончалась. А в завещании, она отписала всё не ему, а его дочке, с которой он не виделся многие годы. Папе-мудаку вновь придётся стать нормальным отцом, чтобы не пойти по миру.

«2+1» (2017)

Помните негра, который ухаживал за мужчиной-инвалидом? Ну, тот фильм, с которого все писают кипятком. Он во всех подборках «романтичных», «добрых» фильмов. Так вот это опять он. На этот раз он стал отцом. Одна из его одноночных подруг вдруг родила девочку и в какой-то момент ловко всучила дитятко самому беспутному отцу на свете. И, как вы уже догадались, жизнь круто изменилась.

«Девушка из Джерси» (2004)

Немного банальный сюжет, но всё равно задорный и весёлый фильм. Успешный мужчина вдруг становится отцом, отцом-вдовцом. Из-за полученных трудностей в сфере карьеры и работы наступают тяжёлые времена. Вскоре он теряет высокооплачиваемую и престижную работу, но приобретает нечто более ценное.

«Завтрак у папы» (2016)

Ещё один успешный папа-мудак, у которого вдруг объявляется ребёнок. Неожиданно появившаяся дочь удачное вписывается в его планы заключить выгодный контракт – деловой партнёр тяготеет к семейным, серьёзным людям. Но что-то выходит из-под контроля.

«В погоне за счастьем» (2006)

А тут папа нормальный мужик, а не мудак, которого перевоспитывает судьба. У главного героя всё плохо – деньги кончаются, со съёмной квартиры выселяют, жена, видя всё это ушла, оставив ему маленького сына. Но он продолжает бороться.

«Повар на колёсах» (2008)

Главный герой работает шеф-поваром в крутом ресторане. Получается вроде бы хорошо. Но однажды случается конфликт с видным кулинарным критиком. Приходится уйти с работы, но в этом наш папа видит шанс найти своё призвание и наконец готовить независимо. Герой берёт сына и пускается в путешествие по США на фургоне-кухне.