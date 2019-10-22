Самые загадочные кладбища Москвы

Скоро Хэллоуин – надо же отметить!

В Москве десятки кладбищ. И у каждого есть своим истории и мистические случаи. Мы собрали для вас самые леденящие кровь места, куда обязательно стоит наведаться в канун дня всех святых.

Ваганьковское кладбище

Основали кладбище в 1771 году. Сразу после страшной эпидемии чумы, которая унесла тысячи жизней. Изначально тут находили покой простые горожане, но со временем здесь стали хоронить известных людей. Тут нашли своё пристанище Василий Суриков, Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, Андрей Миронов и многие другие выдающиеся деятели из разных сфер. Разумеется, тут можно услышать множество страшных историй. Например, на могиле Есенина покончила с собой Галина Бесниславская… и её призрак по сей день можно встретить в тёмное время суток.

Адрес: ул. Макеева 15.

Новодевичье кладбище

Ещё одно кладбище, где хоронят знаменитостей. Тут лежат останки Антона Чехова, Фёдора Шаляпина, Михаила Булгакова. Тут было перезахоронено тело Николая Гоголя. Говорят, что голова была повёрнута на бок, из-за чего пошли зловещие слухи, что он всё-таки был похоронен живьём, в состоянии летаргического сна, чего страшно боялся при жизни. Также тут покоится прах Велимира Хлебникова. Почему-то на надгробии установили половецкую каменную бабу… которая со временем стала покрываться странными красными пятнами.

Адрес: Лужнецкий проезд 2.

Введенское кладбище

Тут начали хоронить людей в конце XVIII века. Тогда кладбище называли «немецким», из-за того, что хоронили здесь в основном лютеран и католиков. Тут очень много интересных склепов. Например, усыпальница доктора Александра Овера, куда приходят люди попросить помощи в житейских делах. Также тут покоится любовница драматурга Александра Сухово-Кобылина Луиза Симон-Деманш. Утверждают, что часто её видят среди могил. Также на этом кладбище похоронен Николай Кельх, известный мистик и специалист по чёрной магии – такое место нельзя обойти стороной.

Адрес: ул. Наличная 1.

Армянское кладбище

Основали кладбище по просьбе армянской диаспоры в начале XIX века. Тут покоится нефтепромышленник и меценат Николай Тарасов. Его жизнь весьма трагична. Он него ушла любовница Ольга Грибова к другому мужчине, Николаю Журавлёву. Тот проигрался в карты. Ольга даже просила денег у бывшего и получила, разумеется, отказ. Далее – самоубийства всех трёх. Дух Тарасова до сих пор иногда появляется тут и раздаёт нищим монеты, пытаясь успокоить свою совесть.

Адрес: ул. Сергея Макеева 12.

Даниловское кладбище

Это кладбище тоже появилось после чумы 1770-х годов. Тут сейчас лежит много известных людей. С кладбищем связана одна жуткая городская легенда – говорят, тут можно встретить собственного двойника. После этого, разумеется, жить останется совсем мало.

Адрес: 4-й Рощинский проезд 30.

Некрополь у Кремлёвской стены

Стены Кремля и Мавзолей просто не могли не излучать таинственные слухи. Нередко тут встречают государственных покойников. Один такой случай описал Николай II. Он видел дух Ивана Грозного накануне своей коронации – совсем недобрый знак. Вскоре случилась трагедия на Ходынском поле. Также многие видят тут Ленина и Сталина.

Адрес: Красная площадь.