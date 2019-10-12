Что такое Tetris Chanllenge

Новый флеш-моб охватил весь мир.
В начале сентября в Швейцарии появилась прикольная мода. Экипаж полицейской машины решил сделать фото, предварительно выложив всё содержимое служебного автомобиля. Разложили всё аккуратно и ровно, так, что получилось, как в легендарной игре тетрис. И понеслось!
Примеру полицейских последовали пожарные, затем медики из скорой помощи.
Далее подключились всевозможные инженеры-электрики, газовщики, водопроводчики, дорожные ремонтники.
Потом похожие фото стали делать вояки из разных родов войск – экипажи боевых вертолётов, танков, военных кораблей.
Заинтересовались абсолютно все – даже мамаши с колясками сделали нечто похожее. Географические рамка Швейцарии Tetris Challenge, разумеется, к тому времени давно перешагнул.
Ещё приняли участие спортивные клубы.
Интересно, что в числе прочих профессиональных принадлежностей неизменно присутствуют и люди, работники той или иной отрасли.
В Китае даже одна похоронная контора включилась к Tetris Challenge.
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