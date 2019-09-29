10 безумных религий, связанных с НЛО

Во что только не верят люди…

Религия НЛО – это система верований с обязательным признание существования внеземных цивилизаций. Религий таких много, но мы выбрали для вас самые прикольные:

Раэлиты

Учение возникло в 1974 году. Некий загадочный человек Клод Ворилхон (по прозвищу Раэль) утверждает, что является посланником инопланетной цивилизации Элохимов. Ему удалось организовать некую секту, которая проповедует идею, что жизнь на Земле «учредили» инопланетяне-элохимы. При этом они не рассказывали людям об их происхождении, называя себя ангелами. Время от времени наши наставники посылают нам своих помощников – Иисус, Будда, Мохаммед. Также элохимы обещают вернуться на Землю и поделиться передовыми технологиями, если люди перестанут истреблять друг друга в войнах.

Небесные врата

Адепты этого учения проповедуют, что совсем скоро Земля погибнет, а души самых праведных людей на космическом корабле отправятся на другую планету, чтобы дать расе людей новый шанс и обрести второго дом. Организовал всех человек по имени Маршалл Эпплуайт. Они считали, что корабль приближается к Земле. Остальной мир их «корабль» называл кометой Хейла-Боппа. В 1997 она прошла мимо Земли. После этого самые горячие приверженцы этой религии покончили с собой – около 38 человек. Такие есть и сейчас. Они верят, что когда-нибудь будет новый «корабль».

Общество Этериуса

Организация возникла в 1955 году. В основе учения – поклонение старшим братьям, инопланетянам, которые находятся на другой стадии развитии и могут многому научить нас, бестолковых. Организовал всех Джордж Кинг, человек, который побывал у них в «гостях» и кое-что почерпнул из культуры инопланетной расы Этериус. Родом они были с Венеры и когда-то давно создали на Земле жизнь. Современные адепты странной религии есть и сейчас. В данный момент они ждут посланника на летающей тарелке.

Вселенные люди

Эта религия появилась в Чехии. Главный авторитет течения – человек по имени Иво Бенда. Он утверждает, что Земля находится под бдительным присмотром инопланетных наблюдателей. Пока что они считают людей слишком неразвитыми духовно. Когда мы достигнем просветления, «братья» прилетят и поделятся своей мудростью. Люди этой религии отвергают большинство современных технологий, полагая, что это всё мешает человеку достичь просветления.

Храмовое общество

А вот тут ещё интереснее. Объясняем на пальцах. Есть белые люди, высшая раса, арийцы – их предки прилетели на Землю на летающих тарелках много тысяч лет назад. А есть низшие люди, аборигены, местные жители, которые по всем статья хуже «пришельцев». Вся вера сводится к тому, что надо ждать официального пришествия инопланетян, которые помогут восстановить главенство белой расы в мире.

Церковь недомудреца

А вот это не совсем религия. Скорее шутливая пародия. У «недорелигии», правда, есть все атрибуты – пророк (его зовут Боб Доббс), инопланетная раса Икситов и даже что-то типа священного писания – небольшая книжица, где описаны основные моменты. В рамках этого учения инопланетяне не добрые наставники, а злые захватчики, которые рано или поздно вторгнуться на Землю, чтобы поработить нас. Чтобы им противостоять нужно быть по-настоящему праведным человеком. Кстати, была даже дата вторжения – 5 июля 1998 года. Но что-то не срослось.

Нация Ислама

Это учение в 1930 году учредил Уоллес Мухаммед. Личность таинственная – информации о человеке почти нигде нет. В основе учения лежит идея, что НЛО, так часто видимые людьми, строятся на Земле и пилотируются тоже вполне обычными людьми. Мол, некая тайная организация занимается этим, чтобы держать власть над людьми в руках.

Орден солнечного храма

Это учение является тайным и закрытым. Сюда так просто не попасть. Основали его в 1884 году. Они верят, что инопланетяне давно среди нас. Они уже влились в наше общество, с помощью высоких технологий имитируя внешность людей. В 1994 году несколько членов этого общество убили ребёнка, считая, что он является воплощение антихриста. Сразу после этого все участники ужасного преступления покончили с собой. Что они делают, как и зачем? Никто толком рассказать не может. Доподлинно неизвестно даже число приверженцев. Возможно, уже и нет никого.

Академия наук Юнариуса

Эту религию основали в 1954 году. В основе лежит идея о том, что души людей могут бесконечно накапливать информацию из жизни в жизнь. Цель состоит в том, чтобы научить «читать» информацию из прошлых жизней и с помощью этого достигать просветления. У инопланетян, кстати, тоже есть души, и они этого просветления уже достигли. Сами адепты своё течение не считают религией, утверждая, что в основе их учения только лишь научные факты и данные, а не слепая вера во что-то.

Сайентология

Пожалуй, это самая известная «религия». В большинстве стран, кстати, это нечто считается хоть и редкой, но вполне себе религией. Суть такова – некий вождь инопланетян по имени Ксену когда-то очень давно привёл свой народ на Землю. Какое-то время они жили тут, но потом Ксену огорчился, видя их распутство и неправедный образ жизни, и уничтожил всех до единого. Потом на Земле появились люди, и души погибших инопланетян застряли в телах людей. Так вот смысл жизни заключается в том, чтобы освободиться от бренного тела и отпустить свою душу в какое-то место, наподобие христианского рая. Одно время эта религия была очень популярна. В рядах саентологов много известных людей – Том Крус, Уилл Смит, Джон Траволта, Кэти Холмс, Бред Питт.