6 самых страшных лесов в мире

Все мы любим отдых на природе.

Но иногда лес приносит не свежий воздух и приятное пение птиц, а леденящие душу звуки и отрицательную энергию. Как говорится, чем больше вы всматриваетесь в лес, тем больше он всматривается в вас.

Мы собрали для вас самые страшные, жуткие и таинственные леса в мире.

Лес самоубийц Аокигахара (Япония)

Сей жуткий лес располагает у подножия горы Фудзи. Стволы деревьев тут настолько плотные, что сюда не проникает ни ветер, ни звуки. Место очень популярно у тех, кто решил добровольно уйти из жизни. Власти отреагировали на это большим количеством агитационных плакатов, обращённых к тем, кто решил совершить суицид.

Каждый год тут заканчивают жизнь десятки самоубийц. Рекордным был 2003 года – 105 жертв. Самые популярные способы – повешение или приём опасного количества лекарств или наркотиков.

Народная молва сохранила легенду, что тут в давние времена часто проводили жестокий обряд убасутэ. Молодые японцы в годы голода или засухи уносили сюда своих пожилых родителей или родственников. И они умирали тут.

Пайн Барренс (США)

Юг штата Нью-Джерси. Очень старый хвойный лес. Он был тут задолго до европейцев (кстати, молодцы, что сохранили). С давних пор лес окутан легендами. Например, всем известный дьявол из Джерси чаще всего встречается тут или недалеко от этого леса. У него есть рога, копыта, крылья, светящиеся в темноте красные глаза и почти по-человечески прямая осанка. Матерью монстра считают ведьму Миссис Лидс. Он был её ребёнком под номером 13. Женщина в сердцах крикнула: «Пусть он будет дьяволом!». И он им стал. Сожрал всех своих братьев и сестёр да убежал в лес.

Кричащий лес (Великобритания)

В английском графстве Кент есть не слишком густой смешанный лес. Народная молва связывает с ним более дюжины призраков, душ людей, погибших тут по разным причинам. По ночам отсюда доносятся пронзительные крики разной тональности и уровня громкости. Вот примерный список духов: две белые дамы, монах, призрачный экипаж, красная дама, цыганка, разбойник, неизвестный рыцарь, маленький мальчик.

Чёрный лес (Германия)

Немцы обладают репутацией людей, очень суеверных и любящих мистику. Не зря слово «полтергейст» немецкое. Чёрный лес тянется по обоим берегам Рейна и наполнен он духами. Именно тут происходят события сразу несколько сказок братьев Гримм. Как видно из названия, лес очень плотный. Даже в солнечный день тут сумерки. Здесь вы вполне можете встретить троллей, нимф, гномов, эльфов, всадника без головы и нескольких рыцарей-призраков, которые не слишком дружелюбно относятся к чужакам.

Лес Фритаун-Фолл Ривер (США)

Северо-Восток Массачусетса. Самое мистическое место Америки. Эти места любители литературы не раз встречали на страницах рассказов Лавкрафта. Местное племя индейцев вампаноаги говорит, что лес священен. Поговаривают, что шаманы прокляли эти места, чтобы отомстить бледнолицым захватчикам.

Если говорить конкретно о паранормальных явлениях, то тут встречаются необъяснимые свечения, странные звуки. Колдуны, ведьмы и сатанисты очень любят этот лес и часто устраивают какие-нибудь ритуалы. Время от времени тут при загадочных обстоятельствах погибают люди.

Лес Доу Хилл (Индия)

Этот лес раскинулся на территории Индии недалеко от границы с Непалом, Бутаном и Бангладеш. Люди описывают свои ощущения одинаково – в чаще леса сразу появляется чувство, будто за вами кто-то наблюдает. От этого становится не по себе. Есть тут и призраки. Например, мальчик без головы.

Рекомендуем вам посетить эти замечательные места!