10 самых известных картин Энди Уорхола

Любой образованный человек обязан их знать.

Энди Уорхол (настоящее имя Андрей Варгола) – основатель поп-арта, течения в искусстве 50-60 годов. Возникло оно как негативная реакция на абстракционизм начала и середины века. Родился он в семье русинов. Ныне его родное село на территории Украины. После Первой мировой войны его семья отправилась в США в поисках лучшей доли.

Мы собрали для вас самые известные и значимые картины экстраординарного художника:

Диптих «Мэрилин» (1962)

Смерть знаменитой актрисы шокировала Энди. Этот диптих был написан практически сразу после трагедии. На картине мы видим 50 изображений девушки. За основу Уорхол взял кадр из фильма «Ниагара». Одна половина диптиха состоит из цветных почти одинаковых портретов, другая – из чёрно-белых, который с каждым новым изображением как-то стираются, выцветают. Почти сразу же диптих стал культовым. Сегодня он находится в галерее Tate, а купили его за 80 млн долларов.

Банки супа «Кэмпбелл» (1962)

В этом же году Энди Уорхол создал ещё один шедевр. С виду он очень странный, плюс необычное название. Идейная нагрузка такая – автор предлагает зрителям задуматься о безликости современных товаров массового потребления и не только. Второй смысл – даже самый просто обыденный предмет может стать объектом «высокого» искусства, понятного даже самому далёкому от живописи человеку. На самой картине изображены банки с томатным супом – 24 шт. Говорят, автор обожал его. Картину продали за 24 млн после смерти художника.

200 однодолларовых купюр (1962)

Говорят, что Энди Уорхол изображал только то, что любил. И деньги тоже занимали в его сердце некоторое место. Это полотно поставило рекорд на аукционе в 2009 году. Тогда торги начали с 12 млн, а конечная стоимость составила 43,7 млн долларов.

Восемь Элвисов (1963)

На этом полотне Энди изобразил ещё одного своего знаменитого современника. Восемь изображений культового американского певца Элвиса Пресли как бы «размазаны» по полотну. Каждое новое изображение ближе к предыдущему. Эта картина ушла за 100 млн долларов!

Бирюзовая Мэрилин (1964)

Ещё одно полотно со знаменитой певицей. Необычные цвета поверх шелкографического портрета – упрощённое мнение общества об очень и очень сложных вещах. Почти сразу же портрет стали называть Джокондой XX века. В 2007 его купили за 80 млн долларов.

Банан (1967)

Этот банан стал очень популярен у производителей разнообразной сувенирной продукции. Можно найти уйму мелочей с этим изображением – брелоки, майки, кепки, посуда и т.п. Изначально он придумал образ для обложки альбома группы Velvet Underground (он продюсировал музыкантов). Из-за скандального репертуара все явно заметили намёк на фаллический символ. Тут Уорхол проявил свой главный талант – из обыденного предмета сделать многосмысловой символ и культовый объект.

Мао (1973)

Помимо певцов и актёров Энди обожал рисовать политиков. Китайский лидер Мао Цзедун удостоился чести появиться на нескольких полотнах. Самый известный и популярный – вот этот, неофициально его называют «Красный Мао». Почти сразу же его приобрёл анонимный покупатель из Азии за 12 млн долларов.

Пистолет (1982)

В 1968 году Энди получил три выстрела в живот от Валери Соланас, бывшей коллеги и, вероятно, любовницы. Он чудом выжил, но после этого стал немного другим. И творчество тоже, разумеется, изменилось. 14 лет спустя он написал эту картину – это тот самый пистолет, из которого его чуть убили.

Зебра (1983)

Это картина из цикла «Животные в гриме». Цикл состоит из 10 картин, на каждой изображён вымирающий вид. Здесь мы видим зебру Греви. Само изображение представляет собой композицию из белых, синих, красный и жёлтых линий. Очень необычная гамма.

Красный Ленин (1987)

Одна из последних картин художника и одна из самых известных. Тут Энди выбрал именно образ молодого Ленина – он ещё энергичен, быстр, строг, решителен. Ярко-красный фон подчёркивает «хищнический» образ Владимира Ильича. Долгое время картиной владел Борис Березовский. Перед смертью он продал ещё за 200 тысяч долларов.