Бывшая порнозвезда пожаловалась, что заработала совсем мало

Американка ливанского происхождения Mia Khalifa несколько лет назад ушла из индустрии взрослого кино, проработав совсем недолго. Недавно она дала большое интервью, в котором поведала более чем скромную сумму заработка в тот период своей жизни. Она пользовалась большой популярностью, в некоторых категориях даже была #1, но заработала настолько мало, что становится печально за девушку – всего 12 тысяч долларов.

Карьера в порно длилась чуть больше года – 2014-2015. Из-за своего ближневосточного происхождения режиссёры роликов иногда снимали её в хиджабе. Это послужило причиной недовольства сначала простых мусульман, а затем и радикальных исламистов, которые стали угрожать девушке. Из-за этого или просто так, но она ушла из этой сферы и теперь ведёт жизнь обычной девушки.

В своём интервью она посетовала, что вернуться в обычную, НЕпорнушную жизнь было очень сложно. Ещё бы – деваху часто узнавали. Мужчинам-коллегам было крайне сложно после этого воспринимать её в другом контексте. И их можно понять – уж больно яркий у неё был образ.

После продолжительных поисков работы Миа устроилась в юридическую компанию. Далее она поселилась в Техасе и начала карьеру фитнес-блогера. В повседневной жизни, как говорит, было трудно справиться со стыдом. Сейчас ей 26, и она наконец-то более-менее справилась с негативными последствиями своей недолгой карьеры в порно. Говорит, что встретила мужчину мечты, который принял её такой, какая она есть и очень помог сбросить с себя психологическое давление.

Сегодня она активно раздаёт интервью всяким борцам за права женщин и старается не вспоминать о том периоде жизни.