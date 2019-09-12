Самые необычные деньги мира

Банкноты и монеты есть у каждой страны мира. Однако некоторые из них настолько необычны, что и на деньги-то не похожи.

Африканское государство Бенин выпустило необычную памятную (как у нас говорят, юбилейную) монету. На одной её стороне изображён листик конопли. К тому же это не просто изображение, ведь оно выполнено ароматизированной краской – запах усиливается, если монету немного потереть.

А эта монета содержит в себе простейшее аудио-устройство. На монете имеется кнопочка, при нажатии на которую Джон Кеннеди оживает и произносит одну из своих крылатых фраз: «Я горжусь, что я берлинец».

А на этой памятной монете из Палау закреплена настоящая жемчужина.

Хождение этих банкнот ограничено границами Диснейленда. Один дисней-доллар приравнивается к доллару США.

А вот самая большая бумажная банкнота из современных. Её номинал – 100 000 филиппинских песо. Размер – 35,5 на 22 сантиметра.

Памятная монета из Кот-д’Ивуара имеет специальный небольшой «карман», куда закрепляют небольшой фрагмент костей мамонта.

Островное государство Паулу недавно выпустила серию ароматических монет. Помимо запаха они примечательны формой – в виде сердца.

В Конго с 2005 в обороте деревянные деньги.

А вот эти сомалийские монеты выполнены в виде мотоциклов, автомобилей, музыкальных инструментов… сложно вообще догадаться, что это ДЕНЬГИ.

Банкнота банка Зимбабве с невероятным номиналом – 100 триллионов долларов.

Примерно то же самое было и в Югославии. Вот купюра на 500 миллиардов динаров.

Памятная монета с Фиджи. Тут закреплён сосуд с фрагментом метеорита.

А вот одна из наиболее маленьких купюр – 3 на 2 сантиметра. Выпускали в Румынии в начале XX века.

Возвращаемся в Сомали. Тут в ходу ещё вот такие деньги. Даже непонятно, можно ли это называть «монетами». Металлические деньги в форме геометрических фигур – куб, пирамида, цилиндр, конус, шар.