Самые яркие фрики России – ТОП-8

Желание выпендриться глубоко сидит в каждом. Это неотделимо от человека, в этом весь он – постоянно выделывается. Больше или меньше, но каждый. Но вот эти товарищи… ооооо, они задали настолько высокую планку, что слабоумные будущего едва ли смогут их превзойти. Хотя почему бы и нет? Возможности человек ведь безграничны, верно?
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Александр Шпак
Настоящая икона всех фриков страны. Этот мужчина (да, это мужчина) имеет очень странные представления о красоте. Начала свой путь в 2006 году, когда решил сделать татуировку. Одну, вторую, третью… Этого ему показалось мало, и он начал краситься – губы, ресницы, тени вокруг глаз, брови, женский маникюр. Далее он изменил форму зубов, сильно заострив клыки. Сегодня он ведёт блог и канала на YouTube, где купается в лучах славы в среде бьюти-экстремалов. И самое главное – он не гомосек, как многие подумали. Вроде бы есть жена (женщина).
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Кирилл “Руки-Базуки” Терёшин
Этот парень ярко вспыхнул на фрик-небосклоне несколько лет назад. Все его знают. И все смеются. Секрет прост – синтол. Причём самодельный. Его бицуха мгновенно увеличилась в несколько раз. В интервью рассказывает, что из-за этого у него «повысилась нормальная температура тела». Т.е. у него постоянный жар не менее 37 градусов, но его это не смущает. Утверждает, что организм уже адаптировался и никакого вреда для здоровья нет. Сегодня его популярность снизилась, но доход всё равно идёт. Говорят, до 35 тысяч рублей в день на рекламе.
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Илья Губарев
В 2002 году они вместе с женой решили кардинально изменить свою внешность. Прототипом послужили различные изображения демонов, сатаны и дьявола. Началось с модификации формы зубной эмали, продолжилось опаснейшей татуировкой прямо на белках глаз.
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Евгений Болотов
Фишка этого болвана – дырки. Он делает отверстия в ушах, носу, губах и вставляет туда распорки. Со временем увеличивает отверстия и вставляет распорки побольше, растягивая кожу. Планирует растягивать до максимального предела, которого и сам ещё не знает.
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Олеся Малибу
Когда-то, на заре своего «развития», Олеся познакомилась с татуировщиком Русланом. Вспыхнула любовь, и пара скоропостижно вступила в браке. В знак любви к своему мужу Олеся попросила его сделать татуировку во всё лицо – имя возлюбленного красивым шрифтом. Ответного жеста не последовало, т.к. всё лицо жениха и так было испещрено татуировками. Семья, увы, развалилась. Сейчас Олеся активно «прокачивает» своё лицо, но татуировку свела.
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Света Яковлева
Об этой красотке уже много лет ничего не слышно. Наверняка, многие её помнят. Она одевается как клоун, красится примерно так же, почему-то нет зубов, плюс умственно-отсталая речь… Участвовала в многочисленных передачах от «Минуты славы» до «Давай поженимся». Чем она занимается сейчас неизвестно.
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Гоген Солнцев
Этот фрик начинал как актёр. Также среди его родов деятельности пишут режиссуру, работу на радио и вообще любой шоу-бизнес. Известен своим эпатажным поведением, ярким макияжем, калейдоскопом причёсок. Некоторые моменты из его видео стали вирусными.
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Карина Барби
Началось всё с «Минуты славы» и её номера с гробом. Потом были всякие ток-шоу, передачи и интервью. Сегодня она популярный видео-блоггер и одна из самых популярных девушек-фриков. Кстати, парни, она сейчас одинока.
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