Самые яркие фрики России – ТОП-8

Желание выпендриться глубоко сидит в каждом. Это неотделимо от человека, в этом весь он – постоянно выделывается. Больше или меньше, но каждый. Но вот эти товарищи… ооооо, они задали настолько высокую планку, что слабоумные будущего едва ли смогут их превзойти. Хотя почему бы и нет? Возможности человек ведь безграничны, верно?

Александр Шпак

Настоящая икона всех фриков страны. Этот мужчина (да, это мужчина) имеет очень странные представления о красоте. Начала свой путь в 2006 году, когда решил сделать татуировку. Одну, вторую, третью… Этого ему показалось мало, и он начал краситься – губы, ресницы, тени вокруг глаз, брови, женский маникюр. Далее он изменил форму зубов, сильно заострив клыки. Сегодня он ведёт блог и канала на YouTube, где купается в лучах славы в среде бьюти-экстремалов. И самое главное – он не гомосек, как многие подумали. Вроде бы есть жена (женщина).

Кирилл “Руки-Базуки” Терёшин

Этот парень ярко вспыхнул на фрик-небосклоне несколько лет назад. Все его знают. И все смеются. Секрет прост – синтол. Причём самодельный. Его бицуха мгновенно увеличилась в несколько раз. В интервью рассказывает, что из-за этого у него «повысилась нормальная температура тела». Т.е. у него постоянный жар не менее 37 градусов, но его это не смущает. Утверждает, что организм уже адаптировался и никакого вреда для здоровья нет. Сегодня его популярность снизилась, но доход всё равно идёт. Говорят, до 35 тысяч рублей в день на рекламе.

Илья Губарев

В 2002 году они вместе с женой решили кардинально изменить свою внешность. Прототипом послужили различные изображения демонов, сатаны и дьявола. Началось с модификации формы зубной эмали, продолжилось опаснейшей татуировкой прямо на белках глаз.

Евгений Болотов

Фишка этого болвана – дырки. Он делает отверстия в ушах, носу, губах и вставляет туда распорки. Со временем увеличивает отверстия и вставляет распорки побольше, растягивая кожу. Планирует растягивать до максимального предела, которого и сам ещё не знает.

Олеся Малибу

Когда-то, на заре своего «развития», Олеся познакомилась с татуировщиком Русланом. Вспыхнула любовь, и пара скоропостижно вступила в браке. В знак любви к своему мужу Олеся попросила его сделать татуировку во всё лицо – имя возлюбленного красивым шрифтом. Ответного жеста не последовало, т.к. всё лицо жениха и так было испещрено татуировками. Семья, увы, развалилась. Сейчас Олеся активно «прокачивает» своё лицо, но татуировку свела.

Света Яковлева

Об этой красотке уже много лет ничего не слышно. Наверняка, многие её помнят. Она одевается как клоун, красится примерно так же, почему-то нет зубов, плюс умственно-отсталая речь… Участвовала в многочисленных передачах от «Минуты славы» до «Давай поженимся». Чем она занимается сейчас неизвестно.

Гоген Солнцев

Этот фрик начинал как актёр. Также среди его родов деятельности пишут режиссуру, работу на радио и вообще любой шоу-бизнес. Известен своим эпатажным поведением, ярким макияжем, калейдоскопом причёсок. Некоторые моменты из его видео стали вирусными.

Карина Барби

Началось всё с «Минуты славы» и её номера с гробом. Потом были всякие ток-шоу, передачи и интервью. Сегодня она популярный видео-блоггер и одна из самых популярных девушек-фриков. Кстати, парни, она сейчас одинока.