7 интересных фактов о норвежцах и Норвегии

Это небольшая северо-европейская страна славится высоким крайне уровнем жизни и безграничной любовью к природе.
Мы собрали для вас некоторые факты, которых вы могли не знать о современных викингах:
Факт #1
Норвегия давно и в больших объёмах поставляет лосося в Японию, где из него делают суши. Именно норвежский лосось считается наиболее подходящим для этого. А вообще это один из лидеров по экспорту морепродуктов.
Факт #2
Энергетическая отрасль Норвегии базируется на гидроэлектростанциях. Подавляющее большинстве электроэнергии (до 98%) вырабатывается именно на ГЭС.
Факт #3
На архипелаге Шпицберген есть небольшой жилой островок Лонгйир и одноимённый городок на нём. Он, кстати, является самым северным городом в мире с населением более тысячи человек. Также тут самый северный аэропорт в мире с регулярными рейсами. Но самый поразительный факт заключается в том, что тут нет кладбища. Куда же он девают своих усопших? Нет, не кремируют. Их отправляют для захоронения на материк. Из-за почти круглогодичного мороза тела сохраняют слишком долго, и это привлекает белых медведей и других хищников.
Факт #4
Норвегия славится своим райским социальным обеспечением. Она стала первой в мире страной, где официально ввели декретные отпуска для отцов – 14 недель.
Факт #5
В Норвегии очень любят животных. В Средние века однажды король передал трон своему… псу. Совершенно официально страной какое-то время правила собака. Такие экстравагантные вещи есть и сейчас. В 2008 году норвежцы посвятили в рыцари пингвина. В 2016-м он уже дослужился до звания бригадного генерала Королевской гвардии. У него есть имя и фамилия – Нильс Олаф. Он успешно продвигается по службе, являясь, по сути, живым талисманом, как у некоторых спортивных команд.
Факт #6
Также в Норвегии свято чтят демократию и равенстве всех перед законом. Например, доход и имущество каждого гражданина (вплоть до короля) можно увидеть в специальном государственном реестре, информация в совершенно свободном доступе.
Факт #7
В Норвегии очень сильна партия зелёных, а экологической этике учат со школы. Помимо этого, в стране очень много социальной рекламы экологической направленности. Разумеется, тут сбор мусора – раздельный, вода в кране – вполне питьевая, государственный контроль за продуктами питания – строжайший, вырубка лесов – в строго ограниченных масштабах, плюс железные обязательства по высадке новых деревьев.
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