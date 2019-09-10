7 интересных фактов о норвежцах и Норвегии

Это небольшая северо-европейская страна славится высоким крайне уровнем жизни и безграничной любовью к природе.

Мы собрали для вас некоторые факты, которых вы могли не знать о современных викингах:

Факт #1

Норвегия давно и в больших объёмах поставляет лосося в Японию, где из него делают суши. Именно норвежский лосось считается наиболее подходящим для этого. А вообще это один из лидеров по экспорту морепродуктов.

Факт #2

Энергетическая отрасль Норвегии базируется на гидроэлектростанциях. Подавляющее большинстве электроэнергии (до 98%) вырабатывается именно на ГЭС.

Факт #3

На архипелаге Шпицберген есть небольшой жилой островок Лонгйир и одноимённый городок на нём. Он, кстати, является самым северным городом в мире с населением более тысячи человек. Также тут самый северный аэропорт в мире с регулярными рейсами. Но самый поразительный факт заключается в том, что тут нет кладбища. Куда же он девают своих усопших? Нет, не кремируют. Их отправляют для захоронения на материк. Из-за почти круглогодичного мороза тела сохраняют слишком долго, и это привлекает белых медведей и других хищников.

Факт #4

Норвегия славится своим райским социальным обеспечением. Она стала первой в мире страной, где официально ввели декретные отпуска для отцов – 14 недель.

Факт #5

В Норвегии очень любят животных. В Средние века однажды король передал трон своему… псу. Совершенно официально страной какое-то время правила собака. Такие экстравагантные вещи есть и сейчас. В 2008 году норвежцы посвятили в рыцари пингвина. В 2016-м он уже дослужился до звания бригадного генерала Королевской гвардии. У него есть имя и фамилия – Нильс Олаф. Он успешно продвигается по службе, являясь, по сути, живым талисманом, как у некоторых спортивных команд.

Факт #6

Также в Норвегии свято чтят демократию и равенстве всех перед законом. Например, доход и имущество каждого гражданина (вплоть до короля) можно увидеть в специальном государственном реестре, информация в совершенно свободном доступе.

Факт #7

В Норвегии очень сильна партия зелёных, а экологической этике учат со школы. Помимо этого, в стране очень много социальной рекламы экологической направленности. Разумеется, тут сбор мусора – раздельный, вода в кране – вполне питьевая, государственный контроль за продуктами питания – строжайший, вырубка лесов – в строго ограниченных масштабах, плюс железные обязательства по высадке новых деревьев.