9 фактов о торнадо

Смертоносные колонны движущегося воздуха по определению не просты.

Мы собрали для вас некоторые факты из природы этого страшного и удивительного природного явления.

Мощь торнадо измеряется по шкале Фудзиты

Шкалу назвали в честь выдающегося американского учёного японского происхождения из Чикагского университета. Теодор Фудзита многое сделал для понятия причин и законов торнадо, ураганов, смерчей, штормов. Позже его прозвали Мистер Торнадо. Сама шкала имеет шесть ступеней – от F0 до F5.

У торнадо нет имён

Мы привыкли, что тайфунам или циклонам дают имена (например, всем известная Катрина). Как правило, человеческие. Но с торнадо всё не так – они не настолько долгоиграющие и почти всегда остаются безымянными.

Торнадо есть почти везде

Да, большую часть торнадо фиксируют на территории США. Однако они образуются на всех континентах. Нет только в Антарктиде.

Торнадо-рекордсмен прошёл 350 км

За всю историю метео-наблюдений в США самым смертоносным стал тот, который всё-таки получил имя – Торнадо трёх штатов. «Родился» он 18 марта 1925 года в Миссури. Далее он преодолел 350 км оставив за собой полуторакилометровую полосу разрушений в Иллинойсе и Индиане. Торнадо уничтожил тысячи домов в девяти городах. Погибло 695 человек, несколько тысяч получили ранения.

Самый кровавый торнадо случился в Бангладеш

Сформировался он 26 апреля 1989 года в маленькой, бедной, густонаселённой азиатской стране. Погибло около 1 300 человек. Это печальный рекорд.

Торнадо-спаситель Вашингтона

Во время войны за независимость английские войска захватили мятежную столицу и устроили акт возмездия – крупные общественные здания (включая Капитолий) подожгли. Но в центре города сформировался крупный торнадо, который минимизировал потери от огня и убил сотни английских солдат. Тогда это восприняли как знак свыше.

Торнадо к северу и к югу от экватора вращаются по-разному

В северном полушарии подавляющее большинство торнадо имеют строгую направленность вращения – по часовой стрелке. В южном полушарии всё наоборот – против часовой стрелки.

У торнадо есть цвет

Цвет зависит от местности, где торнадо сформировался. Сухая среда порождает прозрачные, бесцветные торнадо. Если над водой, то торнадо имеет светло-серый цвет, иногда с голубым оттенком. Также их «окрашивает» подхваченная почва – чёрная, коричневая, красная или желтоватая.

«Торнадо» – самое спортивное слово в США

В общей сложности словом «торнадо» в США назвали 124 команды разного уровня (школьные, студенческие, любительские, профессиональные взрослые) из разных видов спорта.