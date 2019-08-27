Самые удивительные мегалитические сооружения мира

Древние люди строили такие сооружения, которые стоят до сих пор.

Стоят, окутанные домыслами и теориями, и хранят свои загадки. Сам термин «мегалит» ввели в оборот ещё в середине XIX века для обозначения крупным каменных сооружений по всему миру непонятного назначения. Вот самые известные из них:

Стоунхэдж (Великобритания)

Это, пожалуй, самый известный мегалит. Британцы уже несколько поколений бьются над разгадкой тайны предназначения этого круга камней. Выдвинуты десятки (если не сотни) теорий, но точно мы пока до сих пор не знаем зачем древние люди неолита проделали колоссальный труд и выстроили это. Основные теории таковы – древняя обсерватория (в день зимнего солнцестояния небесное светило чётко «прошивает» своими лучами круг в самом центре), календарь, святилище. Последний вариант самый простой – древние люди построили его для того, чтобы поклоняться каким-нибудь богам. Возраст постройки – 5-6 тысяч лет назад.

Нан-Мадол (Федеративные Штаты Микронезии)

Это небольшое государство расположено на островах в Тихом океане. Это достаточно молодой по меркам Старого Света мегалит – всего 1200-1500 годы нашей эры. Фундаментом сооружения послужили коралловые рифы, а материалом – базальтовые плиты и столбы. Всё сооружение состоит из нескольких «домиков» и «башен», соединёнными подземными ходами. Теорий, как всегда в таких случаях, полно – пришельцы, атланты, безымянная цивилизация и даже просто поздний новодел какого-то неизвестного подражателя.

Каменный круг Белтани (Ирландия)

Возраст этого круга – 3,5 тысячи лет. Расположен он на севере острова Ирландия. О Назначении до сих пор ничего не известно. Состоит он из 69 камней разного размера и степени обтёсанности. Диаметр – 45 метров. Самое простое предположение – круг символизирует Солнце, универсальный объект для поклонения народов всего мира.

Пума-Пунку (Боливия)

Инки считали, что тут, недалеко от озера Титикака, и был сотворён мир и человек. Современные исследования говорят, что построили сооружение примерно в VI веке нашей эры. Состоит оно из крупных каменных блоков, которые настолько хорошо подогнаны друг к другу, что не было надобности использовать какой-либо скрепляющий раствор.

Карнакские камни (Франция)

Это целый комплекс вертикально стоящих камней (менгиров). Расположен он в Бретани, исторической области на северо-западе Франции. Камни выстроены тут в несколько рядов, образуя как бы аллею. Всего тут более трёх тысяч таких камней. Возраст большинства из них – 5,5 тысяч лет. Учёные находят некоторую связь расположения камней со звёздами. Но не на 100%.

Скара-Брей (Шотландия)

Скара-Брей – остров в северной части Британии. Тут учёные нашли отлично сохранившееся поселение эпохи неолита. Произошло это в 1850 году, когда по время шторма волны размыли почву и обнажили невероятные каменные сооружения. Комплекс состоит из восьми каменных домов. Построили их примерно 5 тысяч лет назад и покинули через 500 лет из-за изменения (как думают учёные) климата. Материалом служил слюдянистый песчаник. Дома строили из камня, а потом засыпали землёй – получалось что-то вроде дома в холме.

Каменные головы ольмеков (Мексика)

Ольмеки – группа племён, живших на территории современной Мексики и южнее. Хронологически они предшествовали ацтекам. От себя они оставили невероятно крупные каменные головы. Их 17, высечены они из базальта. Время постройки – рубеж 1 и 2 тысячелетий до нашей эры. Непонятно зачем они были высечены и почему направлены на восток. А главное – почему у них явно негроидные черты лица?

Статуи острова Пасхи (Чили)

Ещё один молодой мегалит. Высекали и устанавливали их примерно в 1200-1500 годах нашей эры. Учёные не могут сказать, как и зачем их строили. Всего на острове таких истуканов обнаружено более 900, а самый мощный из них весит 82 тонны. Самая вероятная теория назначения – культовая, религиозная.

Гаврини (Франция)

Эту гробницу возвели в 35 веке до нашей эры. Технически она имеет продолговатую планировку – в главную камеру ведёт 14-метровый коридор, на стенах которого начертаны растительные и геометрические узоры. Всё расположено на острове Гаврини в небольшом заливе в той же Бретани (Франция). Сегодня это музей под открытым небом. В самой гробнице никаких захоронений найдено не было. То ли всё разграбили ещё в древности, то ли это вовсе не гробница.

Скульптуры Бада (Индонезия)

В индонезийском регионе Бада стоят эти удивительные статуи. Они пока мало изучены. Мы не знаем ни даже примерный возраст, ни назначение. Местные племена рассказали европейцам, что эти статуи «всегда тут были». Судя по материалу, которого в округе нет, их откуда-то и зачем-то привезли.

Колесо духов (Сирия, Израиль)

Этот комплекс раскинулся на самой границе Сирии и Израиля. Состоит он из нескольких кругов камней с курганом в центре. Возраст – 6,5 тысяч лет. Диаметр самого большого, внешнего круга – 158 метров. Предназначение… возможно календарь, или культовое сооружение. Мало изучен.

Дарстонский монолит (Великобритания)

Этот менгир стоит на кладбище в деревне Радстон. Высота – 7,6 метров. Возраст – примерно 3,6 тысяч лет. Зачем более поздние люди устроили вокруг него кладбище неизвестно. Исследования показали, что он примерно на те же 7 метров вкопан в землю, а вокруг было обнаружено множество костей домашних животных – видимо, тут приносились жертвы.

Быки Гисандо (Португалия)

В исторической области Галисия на северо-западе Пиренейского полуострова на гористой равнине стоят эти фигуры быков. Их более 400. Материал – гранит, возраст – 2,2 тысячи лет. О назначении ничего не известно. Вероятно, это сооружения для поклонения неким быкоподобным божествам. Либо просто искусство.

Серые бараны (Великобритания)

На юге Англии есть два круга из камней. Причём некоторые камни вытесаны в форме баранов или овец. В каждом круге ровно по 30 камней, диаметр обоих – по 33 метра. Археологи нашли большой слой пепла в центре каждого из них – вероятно, тут сжигали усопших, либо приносили жертвы. Этнически эти сооружения по целому ряду признаков отличаются от британских – как будто какой-то переселённый народ построил их.

Тиунака (Боливия)

Тут был центр древнего государства Пукина. Построили комплекс примерно во II веке нашей эры, а через тысячу лет жители поселение под давлением агрессивных племён колья. Самое удивительное в комплексе – невероятно точная планировка и ориентация по сторонам света. К тому же, огромные камни тут подогнаны друг к другу просто идеально.

Оленьи камни (Монголия)

Этот комплекс состоит из более чем тысячи вертикально стоящих камней. Расположен он в северной Монголии. Высота – от 1 до 5 метров. Некоторые украшены резными украшения животных. Учёные почти точно могут сказать, что это всего лишь надгробия видных племенных правителей или славных воинов.

Дромбег (Ирландия)

Местные называют его «алтарь друидов». Изначально он состоял из 17 камней. Сегодня сохранилось только 13. Диаметр круга – 9,3 метра. Археологам удалось выяснить, что люди постоянно тут не жили, а только приходили ради каких-либо обрядов – обнаружили толстый слой пепла.

Курган Барненес (Франция)

Это самый ранний мегалитический объект Европы. Построили его в 5 тысячелетии до нашей эры. Курган построен из камня. В его недрах есть коридоры, рисунки. Длина – 72 метра, высота – 8 метров. Расположен он на бретонском полуострове Кернелен.