5 вымерших животных, которых учёные планируют «воскресить»

Звучит как сюжет фантастического фильма, но такое теоретически возможно уже сейчас.

Все помнят фильм «Парк Юрского периода». Там в лабораторных условиях люди «воскресили» несколько видов динозавров. В реальности это пока невозможно. Зато возможно «вернуть» некоторые виды, которые вымерли недавно. Вот наша подборка:

Птица Додо

Сам вид жил ещё миллионы лет назад, когда и человек-то не полностью сформировался в эволюционном плане. Додо жили изолированно на нескольких островах Индийского океана. Самый большой из них – Маврикий. Там их и обнаружили «люди». И принялись истреблять. Ради мяса, ценного охотничьего трофея или, как это принято у высших существ, просто так, ради забавы. Особенно гадко это осознавать, зная, что они, эти птицы вели себя открыто и дружелюбно, ведь на их острове не было крупных хищников, потому птицы совершенно не боялись приплывших двуногих. Это их и сгубило. Сейчас они полностью вымерли, но сохранилось множество образцов ДНК, и учёные Оксфордского университета уже работают над тем, что исправить хотя бы одну ошибку своих соплеменников.

Мамонт

Это большое красивое животное мы видели лишь в историческом кино и на рисунках. Возможно, уже наше поколение сможет увидеть такого величественного зверя вживую. В этом направлении ведётся работа. Несколько лет назад на севере Сибири учёные обнаружили хорошо сохранившийся замёрзший труп мамонта, откуда удалось извлечь митохондриальную ДНК. Это прорыв. Это надежда. Это мечта. Российские научные власти уверены в успехе через несколько лет, а пока уже сейчас в Якутии готовится место под заповедник, где активно восстанавливают растительность времён мамонтов – для более естественной среды обитания.

Сумчатый волк

Этого необычного зверя называют ещё тасманийский волк, либо тилацин. Жил он, как вы уже догадались на острове Тасман и в Австралии. Именно там обитают все самые необычные звери мира. В начале XX века на волка стали активно охотиться. И уже через 50-70 лет его истребили. Учёные Кембриджского университета утверждают, что уже вплотную подобрались к тому, чтобы представить нам восстановленный вид. Обещают уже в следующем году, и это будет сенсации в научном мире (если будет).

Странствующий голубь

Ещё 200-300 лет назад в мире были миллиарды этих птиц. Обитали они в Северной Америке. Однако к началу XX века они были на грани вымирания из-за охотников. И вымерли. Образцов ДНК осталось немало, плюс ещё жив их ближайший родственник – горлица, потому вполне возможно, что скоро этот вид вновь вернётся в наш мир.

Бескрылая гагарка

Эти птицы жили на побережье Атлантического океана. И были настолько симпатичны, что люди активно на них охотились ради трофея. А когда популяция стала стремительно сокращаться, то их пух и яйца стали высоко цениться. И их стали убивать ещё и ради наживы. Теперь же у науки есть их ДНК и планы «воскресить» вид. Заодно удалось выяснить, что они вовсе не родственники пингвинам, как думали ранее.

Бонус – Неандерталец

А вот тут уже встаёт вопрос морали. Ведь «воскрешать» наше «кузена» будут с использование человеческого генетического материала. Ввиду сложности этической стороны подобной работы, пока ни один научный центр мира о практических исследованиях в этой сфере не объявлял… Но в теории это возможно.