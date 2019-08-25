5 интересных фактов о «Трёх мушкетёрах»

А вы это знали?

Серия легендарных романов о четверых друзьях до сих пор пользуется большой популярностью. Тут всё, что должно быть в интересной литературной истории – колоритные персонажи, прекрасные диалоги, лихо закрученный сюжет. Даже те, кто и читать не умеет, наверняка слышал имена главных героев и смотрел хотя бы один фильм, снятый по мотивам этих романов. Но несмотря на такую мирскую славу, сами романы и история их создания окутаны тайнами и легендами. Постараемся развеять некоторые из них.

Факт 1 – трилогию писал не Александр Дюма

Александр Дюма активно пользовался трудом многочисленных помощников, так называемых «литературных негров». Самым талантливым из них был Огюст Маке. Говорят, что он участвовал в написании романов даже больше чем сам Дюма. Позже, когда книги стали знаменитыми он несколько раз судился с Дюма, требую признать за ним авторство знаменитой трилогии. Но каждый раз судьи становились на сторону Дюма, сочтя участие Маке незначительным. Из переписки следует, что практически все значительные сюжетные повороты придумал именно Маке. Дюма же «раскрашивал» заданный Маке каркас. Вот, например, два варианта сцены казни Миледи:

«Миледи, которую вели двое слуг…» (Маке)

«Гримо и Мушкетон увлекали вперед миледи, держа ее за руки; палач шел за ними, а лорд Винтер, д’Артаньян, Атос, Портос и Арамис шли позади палача. Планше и Базен замыкали шествие» (Дюма)

Из этого следует, что скорее Дюма «негр», а Маке – руководитель проекта и истинный автор.

Факт 2 – «Три мушкетёра» – это сериал

В XIX веке крупные романы печатались в литературных журналах, частями. Как правило, по одной главе. Потому очередные выпуски этих самых журналов разлетались, как горячие пирожки. Для увеличения продаж Дюма старался закончить главу на самом интересном месте, как это часто делают создатели сериалов сегодня.

Факт 3 – все главные герои имеют реальные прототипы

Некоторые персонажи были «списаны» на 99%. Вообще сама идея создания серии романов родилась, когда Дюма попался на глаза художественно невзрачный роман Гасьена Куртиля де Сандра – «Воспоминания господина д’Артаньяна, капитана-лейтенанта первой роты королевских мушкетёров». Отсюда он почерпнул некоторые черты сюжета и большинство имён героев. Прототипом Атоса был его товарищ граф Адольф Лёвен.

Факт 4 – гвардейцы кардинала – это тоже мушкетёры

Все мы привыкло к тому, что все делятся на «плохих» гвардейцев и «хороших» мушкетёров. На самом деле слово «мушкетёр» означает солдата или офицера с мушкетом. Такие были и в свите кардинала, потому называть мушкетёрами только «хороших» не совсем правильно. Видимо, так их называли для пущей красочности противостояния, хотя правильнее было бы их называть «королевские мушкетёры» vs «кардиналовы мушкетёры». Симпатии общественности были, разумеется, на стороне «наших». Исключительно потому, что эти войска зачастую использовались на полях сражений за отчизну, в том время, как солдаты кардинала виделись всем исключительно как телохранители своего патрона.

Факт 5 – в развитии истории о мушкетёрах участвовал и Евгений Евтушенко.

После оглушительного успеха трилогии очень многие писатели разного калибра постарались погреть руки на чужой славе, написав многочисленные «продолжения». Сегодня эти произведения назвали бы фанфиками. Советский писатель Евгений Евтушенко, с натяжкой можно сказать, тоже из их числа. Ведь он написал сценарий для фильма. Сам сценарий позже стал рассматриваться исключительно как самостоятельное произведение. Его даже включили в собрание сочинений автора. А вот фильм так и не сняли (все мы знаем картину по сценарию другого писателя).

Бонусный факт – в романах нет слова «каналья»

Залихватское словцо «каналья» придумали в России. Означает оно что-то вроде «негодяй». Во франкоязычном оригинале его нет вообще, а появилось исключительно в русском переводе Деборы Лившиц. Один раз слово звучит из уст Атоса, второй раз его говорит Д’Артаньян.