Самые грустные сцены из Star Wars

Легендарная киновселенная временами вышибает скупую мужскую слезу. Если вы, конечно, не бездушная скотина, как говорится. Печальные моменты тут добавляют элементы драмы. Это не просто фантастические твари и бои на световых мечах – это легендарное кино.

Взрыв «Звезды Смерти»

Люк Скайуокер победил всех злодеев и взорвал-таки их космический корабль, который больше походил на небольшую планету. Все счастливы, но чуть позже появляются мысли о том, что там вообще-то были живые существа. Причём не все из них были злодеями. Обычные работяги, которые честно выполняли свою работу, ни в чём не виноваты. Но на войне, как на войне. Победа любой ценой, как говорится.

Бой Энакина и Бена

Вот теперь зайдём с козырей. Просто величайшая сцена. Плохой/хороший парень бьётся с бывшим другом и наставником. Оби-Ван побеждает, выдаёт невероятно эмоциональный монолог… но добить изувеченного предателя у него не поднимается рука. А какая музыка… м…… мурашки по коже! Тут есть чему поучиться плохим актёрам.

Убийство ранкора

Джабба отправляет неугодивших ему живых существ на неравный бой с омерзительным чудовищем, ранкором. Но тут появился Люк, чтоб ему пусто было. И он убивает зверя. Далее следует трогательная сцена, когда парень, ухаживающий за животным, понимает, что его друга больше нет. Посмотрите на это лицо. Люк точно положительный герой?

Погребение Падме Амидалы

Прощание с главным женским персонажем 1-3 эпизодов. Снято просто потрясающе. Метафорически мы прощаемся не только в ней, но и со старым вселенским порядком, где были мудрые и справедливые правители, а орден рыцарей-джедаев охранял спокойствие. После этого всё стало иначе.

Дарт и Люк – прощание

Под страшной маской главкома сил зла мы видим пожилого мужчину с грустными глазами и мертвенно бледной кожей. Сцена прощания отца с сыном. Восхитительная актёрская игра!