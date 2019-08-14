Самые красивые синагоги мира

Вот уж действительно, талант человека не знает границ.

И как здорово, когда талант этот используют для созидания чего-то красивого, а не для того, чтобы придумать новый способ убить побольше братьев или разрушить целый город. Сегодня мы покажем вам самые красивые синагоги, которые по своей красоте ничуть не уступают христианским храмам или культовым сооружениям исламских народов.

Юбилейная синагога (Прага, Чехия)

Столица Чехия давно известна своей еврейской диаспорой. На Иерусалимской улице стоит это удивительное здание – полосатый красно-золотой фасад бросается в глаза сразу же. Сама синагога расположена между двумя зданиями жёлтого и бежевого цветов, что выгодно подчёркивает приятно пёструю текстуру. Построили здание в 1906 году. По стилю её относят к мавританской архитектуре с вкраплениями модерна. Как будете в Праге, обязательно посетите это место!

Синагога Суботицы (Суботица, Сербия)

Этот небольшой сербский городок расположен недалеко от границы с Венгрией. В XIX столетии он и вовсе был в составе Австро-Венгерской империи. Авторы сего творения – Марцелль Комор и Дезшо Якаб, еврейские архитекторы, принадлежащие к неологам, одной из двух иудаистских течений, существовавших в то время в Восточной Европе. Уже в наше время здание сочли памятником архитектуры мирового значения. Фасад выполнен из керамических изразцов и красного кирпича. Венчает всё изумрудно-зелёный купол, а в интерьере доминируют ярко-оранжевые оттенки и цветочные мотивы.

Большая синагога (Будапешт, Венгрия)

Расположена она на известной в столице улице Дохань. По величине это вторая в мире и первая в Европе синагога. Вместимость основного зала – три тысячи человек. И изнутри, и снаружи синагога подсвечивается многочисленными прожекторами. Интерьеры украшены фресками и изразцами. Построили здание в середине XIX века под руководством Людвига Фёрстера, Йозефа Хильда и Фридьеша Фесля.

Синагога Ужгорода (Ужгород, Украина)

И вновь бывшая территория Австро-Венгрии. Теперь это Украина. Синагогу построили в начале XX века. Это неомавританский стиль с большим влиянием византийских архитектурных элементов. Авторы – Ференц Саболч и Дюла Папп. После войны многие евреи отсюда уехали, а в здании разместили филармонию, которая располагается тут и до сих пор. Пока еврейская диаспора Украины вернуть синагогу себе не может. Вообще большая удача, что здание хотя бы ещё стоит.

Новая синагога (Берлин, Германия)

Построили её в 1866 году. Тогда открывал её лично один из отцов единой немецкой нации Отто фон Бисмарк. При нацистах её почти разрушили, но здание всё-таки уцелело и позже было восстановлено.

Большая синагога (Флоренция, Италия)

А тут принципиально другой стиль. Точнее стиль всё тот же мавританский, но подача другая. Мрамор, высокие арки, медная кровля – заметное влияние южной Европы. Во время Второй Мировой войны она сильно пострадала, а позже ещё было наводнение. Реставрация заняла долгие годы. Сегодня она в порядке и принимает туристов со всего мира.

Сегедская синагога (Сегед, Венгрия)

Снаружи здание не сильно-то похоже на культовое – скорее светский госпиталь или университет. Барокко и ренессанс дали миру это чудо в 1902 году. Это настоящая жемчужина юга Венгрии. Не пропустите, если будете где-то тут.