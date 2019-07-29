Самые необычные музыкальные инструменты

Попробуйте по внешнему виду примерно угадать, какой они издают звук.

В мире музыки давно сложился некий синдикат академических, классических музыкальных инструментов. Однако, это не значит, что они единственные. Человеческая мысль не стоит на месте – изобретаются всё новые и новые музыкальные инструменты. И мы нашли для вас самые интересные из них.

Агого

Этот относительно простой музыкальный инструмент привезли в Бразилию чернокожие рабы из Африки. Со временем он претерпел некоторые изменению и стал частичкой национальной культуры Бразилии. С точки зрения музыки он простоват, но тем не менее очень интересен – научиться играть можно достаточно быстро.

Терменвокс

Этот необычный инструмент создал Лев Термен, русский физик из Петрограда. Случилось это в 1920 году. Странноватые звуки извлекаются с помощью рук – тональность меняется в зависимости от расстояния между руками и антенной. Смотрите сами:

Банджолеле

Как видно из названия, это некий гибрид улекеле и банджо. Инструмент не слишком популярен у музыкантов-профессионалов, но есть ценители необычного нежного звука. Четырёхструнный аппарат достаточно мал, что несколько затрудняет игру на нём.

Омникорд

Его изобрели инженеры компании Suzuki в 1981 году. Технически – это упрощённый синтезатор. Нажимая на кнопки, можно извлекать септаккорды, минорные и мажорные ноты. Популярным так и не стал.

Глюкофон

Это некий цельнометаллический барабан. У него к тому же есть резонаторы, настраивая которые можно существенно расширить диапазон издаваемых звуков. Очень популярен в среде «неформатных» музыкантов Европы и США.

Клавитара

Гибрид гитары и синтезатора ворвался в мир рок-музыки в конце XX века. В народе это инструмент называть «расчёска». Со временем они ушли, но на старых записях их отлично видно.

Электрониум

Дед современного синтезатора. Изобрёл его композитор Рэймонд Скотт, и до наших дней дожил только один, увы, нерабочий экземпляр. При концертах он не использовался, только при записи треков в студии. К сожалению, видео с игрой на нём найти не удалось. Хотя бы посмотрите, как он выглядит.

Ханг

А этот представитель андерграунда уже хорошо известен. Всякие этно-наркоманы и прочие современные хиппи активно используют эту штуку. Создали его швейцарские музыканты в 2000 году на основе карибских металлических барабанов. В интернете полно роликов с игрой на нём, а в любом музыкальном магазине можно купить такой и себе. Только аккуратно – есть научитесь хоть немного играть, то велика вероятность появления дредов и многочисленного пирсинга.

Синтезатор «Эви»

Это некий гибрид саксофона и синтезатора, духовой синтезатор. Изобрёл его Найнл Штайнер в 1970 году. Используется и поныне. Способен издавать необычные звуки, которые больше никому не под силу.

Яйбахар

Это чудо изобрёл турецкий музыкант Горкен Сен. Это некое соединение струнных и ударных. Звуки получаются просто гипнотическими. Немного напоминает контрабас, но с куда большей глубиной и объёмом.

Морской орган

А это просто фантастика. Архитектор и музыкант-любитель Николо Башич в хорватском городе Задар соорудил встроенный в набережную орган. Специальные трубы начинают издавать волшебные звуки, когда вода во время прибоя выталкивает из них воздух. Проще говоря, он дал морю губную гармошку!

Клавиатура Янко

Гениальные венгерский музыкант и композитор Пауль фон Янко создал этот инструмент, чтобы глубже раскрыть красоту музыки. Тут шесть рядов клавиш, которые расположения один над другим (есть и четырёхрядная модификация). Технически у этой клавиатуры возможности гораздо шире обычного фортепиано, к тому же на ней легче научиться играть.

Унцелло

Технически это чудо устроено достаточно сложно – набор пластин из особого дерева, резонаторы, колышки, струны и … некий аквариум! Принцип немного схож с виолончелью. Звуки получаются очень нежные, а играют на нём смычком. Увы, с видео тоже всё плохо. Известно лишь, что звук получается очень тихим, и на концертах его усиливают микрофоном.

Арфа Земли

Пожалуй, самый крупный музыкальный инструмент в мире. Струны тут длиной 300 метров! Одним концом они крепятся на деревянную платформу, а другим – на гору Санта-Моника. Также есть уменьшенные копии и арфы в других районах США.