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— М.

Самые нестандартные фильмы ужасов – ТОП-10

bdortmund
28 Июл, 2019 / 9 Просмотров

Если что-то выходит за рамки канона, то это уже само по себе примечательно и втройне интересно.

Классический хоррор – это либо какая-то мистика (вампиры, живые мертвецы, приведения), либо нечто «человеческое» (маньяки, убийцы или какие-нибудь садюги). Но в этих фильмах всё не то, и всё не так. Иногда даже и не страшно, а просто интересно, что же там ещё сценаристы намудрили и как думают нас пугать? На какие ещё ухищрения они пойдут, чтобы как-то выделиться из десятков и сотен фильмов-скримеров? Вот самые удачные или нестандартных фильмов ужасов:

  • «Хижина в лесу» (2011)

Группа подростков отправляется в лес, чтобы замутит вечеринку. А там… Нет, не спешите говорить, что всё и так понятно. На самом деле в этом фильме разрушаются все клише ужастиков, и режиссёр даже немного пародирует их и подтрунивает. Сюжет тут просто головокружительный. Советуем посмотреть, не читая описание.

  • «Побудь в моей шкуре» (2013)

Гениальный фильм Джонатана Глейзера. Тут есть всё, чтобы заново открыть для себя жанр ужасов/триллера. При этом практически нет мощных спецэффектов – всё держится на отличной игре Скарлетт Йоханссон, прекрасно переданной атмосфере таинственности и визуальном минимализме.

  • «Бабадук» (2014)

На первый взгляд, тут всё стандартно – некий мистический монстр кошмарит мать с сыном. Однако тут классические элементы хоррора выполняют второстепенную роль. На первом месте тут, безусловно, психологическая драма на тему потери близкого человека.

  • «Оно» (2014)

Ещё один классный фильм, который снят поперёк многим канонам жанра. Главное зло тут – время, которое бежит вперёд и не прислушивается к чьему-либо мнению. Главная героиня чувствует себя в безопасности вблизи каких-либо атрибутов детства, но жизнь заставляет её покинуть безопасное место.

  • «Ведьма» (2015)

Прекрасный фильм, который укладывается в каноны только на первый взгляд. Напряжение тут создаётся не выпрыгивающими из-за угла монстрами, а общей атмосферой тревоги перед неизвестным. Действие происходит в самой мистической части США – Новой Англии. Мрачные картины сельской жизни не оставят вас равнодушным.

  • «Визит» (2015)

Найт Шьямалан сумел соорудить фильм, который одновременно относится и к ужасам, и комедиям-пародиям на эти ужасы. Уже только поэтому стоит посмотреть эту картину. Зло тут – не зомби, и не демоны, а парочка поехавших стариков, которые справляются с ролью злодеев не хуже, чем Ганнибал Лектер.

  • «Прочь» (2017)

Удачный эксперимент по скрещиванию хоррора, сатиры и расово-обусловленного психологического триллера. Фильм «цепляет» ещё и неожиданными сюжетными поворотами. Согласитесь, это сейчас большая редкость.

  • «мама!» (2017)

Тут весь сюжет представляет собой неповторимый хаос и бурю. В водовороте событий мы увидим многочисленные аллюзии на библейские темы, метафорические отсылки, открытый финал и ноль объяснений (как хотите, так и понимайте).

  • «Тихое место» (2018)

Постапокалипсис + инопланетяне. Примерно так можно коротко описать антураж и обстановку, в которой развиваются события. Главные герои – семья выживших людей, которые вынуждены издавать как можно меньше звуков, чтобы сверхчуткие монстры не услышали их.

  • «Реинкарнация» (2018)

Отличная драма о нескольких поколениях одной семьи. Общий смысл и посыл картины таков – бояться надо не мёртвых, а живых.