Самые нестандартные фильмы ужасов – ТОП-10

Если что-то выходит за рамки канона, то это уже само по себе примечательно и втройне интересно.
Классический хоррор – это либо какая-то мистика (вампиры, живые мертвецы, приведения), либо нечто «человеческое» (маньяки, убийцы или какие-нибудь садюги). Но в этих фильмах всё не то, и всё не так. Иногда даже и не страшно, а просто интересно, что же там ещё сценаристы намудрили и как думают нас пугать? На какие ещё ухищрения они пойдут, чтобы как-то выделиться из десятков и сотен фильмов-скримеров? Вот самые удачные или нестандартных фильмов ужасов:
-
«Хижина в лесу» (2011)
Группа подростков отправляется в лес, чтобы замутит вечеринку. А там… Нет, не спешите говорить, что всё и так понятно. На самом деле в этом фильме разрушаются все клише ужастиков, и режиссёр даже немного пародирует их и подтрунивает. Сюжет тут просто головокружительный. Советуем посмотреть, не читая описание.
-
«Побудь в моей шкуре» (2013)
Гениальный фильм Джонатана Глейзера. Тут есть всё, чтобы заново открыть для себя жанр ужасов/триллера. При этом практически нет мощных спецэффектов – всё держится на отличной игре Скарлетт Йоханссон, прекрасно переданной атмосфере таинственности и визуальном минимализме.
-
«Бабадук» (2014)
На первый взгляд, тут всё стандартно – некий мистический монстр кошмарит мать с сыном. Однако тут классические элементы хоррора выполняют второстепенную роль. На первом месте тут, безусловно, психологическая драма на тему потери близкого человека.
-
«Оно» (2014)
Ещё один классный фильм, который снят поперёк многим канонам жанра. Главное зло тут – время, которое бежит вперёд и не прислушивается к чьему-либо мнению. Главная героиня чувствует себя в безопасности вблизи каких-либо атрибутов детства, но жизнь заставляет её покинуть безопасное место.
-
«Ведьма» (2015)
Прекрасный фильм, который укладывается в каноны только на первый взгляд. Напряжение тут создаётся не выпрыгивающими из-за угла монстрами, а общей атмосферой тревоги перед неизвестным. Действие происходит в самой мистической части США – Новой Англии. Мрачные картины сельской жизни не оставят вас равнодушным.
-
«Визит» (2015)
Найт Шьямалан сумел соорудить фильм, который одновременно относится и к ужасам, и комедиям-пародиям на эти ужасы. Уже только поэтому стоит посмотреть эту картину. Зло тут – не зомби, и не демоны, а парочка поехавших стариков, которые справляются с ролью злодеев не хуже, чем Ганнибал Лектер.
-
«Прочь» (2017)
Удачный эксперимент по скрещиванию хоррора, сатиры и расово-обусловленного психологического триллера. Фильм «цепляет» ещё и неожиданными сюжетными поворотами. Согласитесь, это сейчас большая редкость.
-
«мама!» (2017)
Тут весь сюжет представляет собой неповторимый хаос и бурю. В водовороте событий мы увидим многочисленные аллюзии на библейские темы, метафорические отсылки, открытый финал и ноль объяснений (как хотите, так и понимайте).
-
«Тихое место» (2018)
Постапокалипсис + инопланетяне. Примерно так можно коротко описать антураж и обстановку, в которой развиваются события. Главные герои – семья выживших людей, которые вынуждены издавать как можно меньше звуков, чтобы сверхчуткие монстры не услышали их.
-
«Реинкарнация» (2018)
Отличная драма о нескольких поколениях одной семьи. Общий смысл и посыл картины таков – бояться надо не мёртвых, а живых.
-
1 Fix Price защитит от непогоды летом
-
2 5 фактов об Apollo 11
-
3 Питаемся как боец UFC – 6 обязательных продуктов
-
4 Фитнес-браслет Canyon CNS-SB41BG – обзор
-
5 Что купить в аптеке, если ты здоров? – 9 вещей
-
6 8 интересных фактов о теле Дарта Вейдера
-
7 10 преступлений, совершённых при помощи дронов
-
8 4 ложных мифа о проститутках
-
9 Самые красивые раскраски самолётов – ТОП-15
-
10 5 странных фактов в смерти Сталина