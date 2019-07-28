Самые нестандартные фильмы ужасов – ТОП-10

Если что-то выходит за рамки канона, то это уже само по себе примечательно и втройне интересно.

Классический хоррор – это либо какая-то мистика (вампиры, живые мертвецы, приведения), либо нечто «человеческое» (маньяки, убийцы или какие-нибудь садюги). Но в этих фильмах всё не то, и всё не так. Иногда даже и не страшно, а просто интересно, что же там ещё сценаристы намудрили и как думают нас пугать? На какие ещё ухищрения они пойдут, чтобы как-то выделиться из десятков и сотен фильмов-скримеров? Вот самые удачные или нестандартных фильмов ужасов:

«Хижина в лесу» (2011)

Группа подростков отправляется в лес, чтобы замутит вечеринку. А там… Нет, не спешите говорить, что всё и так понятно. На самом деле в этом фильме разрушаются все клише ужастиков, и режиссёр даже немного пародирует их и подтрунивает. Сюжет тут просто головокружительный. Советуем посмотреть, не читая описание.

«Побудь в моей шкуре» (2013)

Гениальный фильм Джонатана Глейзера. Тут есть всё, чтобы заново открыть для себя жанр ужасов/триллера. При этом практически нет мощных спецэффектов – всё держится на отличной игре Скарлетт Йоханссон, прекрасно переданной атмосфере таинственности и визуальном минимализме.

«Бабадук» (2014)

На первый взгляд, тут всё стандартно – некий мистический монстр кошмарит мать с сыном. Однако тут классические элементы хоррора выполняют второстепенную роль. На первом месте тут, безусловно, психологическая драма на тему потери близкого человека.

«Оно» (2014)

Ещё один классный фильм, который снят поперёк многим канонам жанра. Главное зло тут – время, которое бежит вперёд и не прислушивается к чьему-либо мнению. Главная героиня чувствует себя в безопасности вблизи каких-либо атрибутов детства, но жизнь заставляет её покинуть безопасное место.

«Ведьма» (2015)

Прекрасный фильм, который укладывается в каноны только на первый взгляд. Напряжение тут создаётся не выпрыгивающими из-за угла монстрами, а общей атмосферой тревоги перед неизвестным. Действие происходит в самой мистической части США – Новой Англии. Мрачные картины сельской жизни не оставят вас равнодушным.

«Визит» (2015)

Найт Шьямалан сумел соорудить фильм, который одновременно относится и к ужасам, и комедиям-пародиям на эти ужасы. Уже только поэтому стоит посмотреть эту картину. Зло тут – не зомби, и не демоны, а парочка поехавших стариков, которые справляются с ролью злодеев не хуже, чем Ганнибал Лектер.

«Прочь» (2017)

Удачный эксперимент по скрещиванию хоррора, сатиры и расово-обусловленного психологического триллера. Фильм «цепляет» ещё и неожиданными сюжетными поворотами. Согласитесь, это сейчас большая редкость.

«мама!» (2017)

Тут весь сюжет представляет собой неповторимый хаос и бурю. В водовороте событий мы увидим многочисленные аллюзии на библейские темы, метафорические отсылки, открытый финал и ноль объяснений (как хотите, так и понимайте).

«Тихое место» (2018)

Постапокалипсис + инопланетяне. Примерно так можно коротко описать антураж и обстановку, в которой развиваются события. Главные герои – семья выживших людей, которые вынуждены издавать как можно меньше звуков, чтобы сверхчуткие монстры не услышали их.

«Реинкарнация» (2018)

Отличная драма о нескольких поколениях одной семьи. Общий смысл и посыл картины таков – бояться надо не мёртвых, а живых.