8 интересных фактов о теле Дарта Вейдера

Культовый персонаж из сверхкультовой вселенной заслуживает особого внимания.
В старой трилогии мы сначала видим злодея в полностью закрытом костюме. Сначала многие даже думали, что это и не человек вовсе, а робот. Однако в «Возвращении джедая» он снял маску, под которой мы увидели бледного как смерть старика с шипящим дыханием и тоской в глазах. В трилогии приквелов зрители увидели молодого Энакина, который получил множество страшных травм. Оби Ван так и не смог убить бывшего лучшего друга… который был ему братом, и который должен был сокрушить зло, а не примкнуть к нему.
Всё это вызывает множество вопросов относительно костюма Дарта и особенностей строения его израненного тела. Мы собрали 8 занимательных фактов:
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Вейдер в большей степени машина, а не человек
Киборг-гибрид Сайло очень долго корпел над тем, чтобы сохранить полуживому Энакину жизнь. В результате живой органической плоти осталось совсем мало, почти все конечности и органы пришлось заменить на механизмы.
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Он умеет есть обычную пищу
Да. Дар Вейдер ест пищу. По крайней мере, может это делать. У него остался пищевод, желудок, кишечник… Может, но не делает этого. Вместо этого он «питается» внутривенными инъекциями.
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Вейдер производит отходы жизнедеятельности организма
Если он может есть, то может и… Но делает он это не так, как обычные люди. У него есть специальная система сбора и выведения отходов.
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Лорд ситхов не чувствует потери конечностей
Разумеется, технологии далёкого будущего настолько круты, что человек пользуется механическими роботизированными протезами как своими «родными» руками. Протезы связаны с нервными окончания оставшейся живой плоти. Всё это позволяет «чувствовать» прикосновение и управлять робо-конечностями прямо импульсами из мозга, как живыми. Также известно, что костюм весит более 120 кг. По фильму видно, что Дарт Вейдер тяжеловато ходит и старается лишний раз не двигаться, несмотря на относительную резвость во время боя.
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При создании использовали алхимию ситхов
Тут не просто биомеханические технологии. При создании Палпатин использовал алхимию, магию ситхов, которая увеличила силу как роботизированной части, так и оставшейся биологической.
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Нейротоксины против боли
При воссоздании Энакина оставшиеся мышцы и кости были значительно усилены. Также есть специальный встроенный модуль, который использует картриджи с нейротоксином кохунином, чтобы снижать восприятие боли.
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Костюм ограничивает силу Вейдера
В каком-то смысле костюм увеличил силу Энакина, но с другой стороны он ставит как бы потолок. Сенатор Палпатин наверняка видит в своём подопечном возможного конкурента и противника, а потому просто не мог вот так вот просто взять и дать неограниченную силу.
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Злодей может сменить костюм, но не делает этого
Технологии давно шагнули вперёд. Теоретически возможно сделать другой костюм, более совершенный, но Дарт Вейдер побаивается это делать. Во-первых, это риск быть убитым – ведь во время «переодевания» он будет беззащитен какое-то время. Во-вторых, присутствует риск смерти, ведь костюм не просто надет, он встроен, вживлён в то, что осталось от Энакина.
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