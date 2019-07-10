8 интересных фактов о теле Дарта Вейдера

Культовый персонаж из сверхкультовой вселенной заслуживает особого внимания.

В старой трилогии мы сначала видим злодея в полностью закрытом костюме. Сначала многие даже думали, что это и не человек вовсе, а робот. Однако в «Возвращении джедая» он снял маску, под которой мы увидели бледного как смерть старика с шипящим дыханием и тоской в глазах. В трилогии приквелов зрители увидели молодого Энакина, который получил множество страшных травм. Оби Ван так и не смог убить бывшего лучшего друга… который был ему братом, и который должен был сокрушить зло, а не примкнуть к нему.

Всё это вызывает множество вопросов относительно костюма Дарта и особенностей строения его израненного тела. Мы собрали 8 занимательных фактов:

Вейдер в большей степени машина, а не человек

Киборг-гибрид Сайло очень долго корпел над тем, чтобы сохранить полуживому Энакину жизнь. В результате живой органической плоти осталось совсем мало, почти все конечности и органы пришлось заменить на механизмы.

Он умеет есть обычную пищу

Да. Дар Вейдер ест пищу. По крайней мере, может это делать. У него остался пищевод, желудок, кишечник… Может, но не делает этого. Вместо этого он «питается» внутривенными инъекциями.

Вейдер производит отходы жизнедеятельности организма

Если он может есть, то может и… Но делает он это не так, как обычные люди. У него есть специальная система сбора и выведения отходов.

Лорд ситхов не чувствует потери конечностей

Разумеется, технологии далёкого будущего настолько круты, что человек пользуется механическими роботизированными протезами как своими «родными» руками. Протезы связаны с нервными окончания оставшейся живой плоти. Всё это позволяет «чувствовать» прикосновение и управлять робо-конечностями прямо импульсами из мозга, как живыми. Также известно, что костюм весит более 120 кг. По фильму видно, что Дарт Вейдер тяжеловато ходит и старается лишний раз не двигаться, несмотря на относительную резвость во время боя.

При создании использовали алхимию ситхов

Тут не просто биомеханические технологии. При создании Палпатин использовал алхимию, магию ситхов, которая увеличила силу как роботизированной части, так и оставшейся биологической.

Нейротоксины против боли

При воссоздании Энакина оставшиеся мышцы и кости были значительно усилены. Также есть специальный встроенный модуль, который использует картриджи с нейротоксином кохунином, чтобы снижать восприятие боли.

Костюм ограничивает силу Вейдера

В каком-то смысле костюм увеличил силу Энакина, но с другой стороны он ставит как бы потолок. Сенатор Палпатин наверняка видит в своём подопечном возможного конкурента и противника, а потому просто не мог вот так вот просто взять и дать неограниченную силу.

Злодей может сменить костюм, но не делает этого

Технологии давно шагнули вперёд. Теоретически возможно сделать другой костюм, более совершенный, но Дарт Вейдер побаивается это делать. Во-первых, это риск быть убитым – ведь во время «переодевания» он будет беззащитен какое-то время. Во-вторых, присутствует риск смерти, ведь костюм не просто надет, он встроен, вживлён в то, что осталось от Энакина.