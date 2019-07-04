Самые красивые раскраски самолётов – ТОП-15

Современные пассажирские самолёты похожи друг на друга.

И похожи настолько, что многие авиакомпании стараются выделиться, сделав яркую, эффектную раскраску бортов лайнера. Иногда получается просто офигенно!

Rock in Rio от Air France, Gol, Delta.

Как видно из названия, самолёт раскрасили так, чтобы продвигать рок-фестиваль в Рио-де-Жанейро. Разноцветная толпа почти по всей длине самолёта. Смотрится классно, а когда вы узнает кое-что об авторе, то просто не поверите. Всё дело в том, что художник, чью картину выбрали для нанесения на самолёт – слеп! Джон Брамблитт рисовал всю жизнь и не прекратил это делать даже после потери зрения.

Hello Kitty от Eva

Этот Боинг-777 курсирует между некоторыми городами США и Японией. Котёнок очень популярен в Азии. При этой декор будет и внутри – всё в тему Hello Kitty, и сиденья, и даже форма проводников.

«Холодное сердце» от WestJet

Канадская авиакомпания решила использовал площадь поверхности своего лайнера для продвижения одноимённого анимационного фильма. Сообщается, что было истрачено более 800 литров краски.

Смауг – Air New Zealand

Все знают, что именно тут снимали фильмы по книгам Толкина. В данном случае речь идёт о трилогии «Хоббит». Длина дракона – 54 метра – смотрится классно. Очень многие хотели «полетать на драконе».

«Ледник» – Icelandair

Исландская авиакомпания решила раскрасить свою стальную птицу ледниковым пейзажем – получилось очень красиво.

Fly Emirates

Эти товарищи особенно активно используют окрас самолётов. По разным поводам. Тут даже есть специальный отдел, который занимается исключительно окрасом лайнеров. Всё делается ради привлечения внимания и рекламы. В штате уже есть самолёты с нанесёнными футболистами «ПСЖ», «Милана», «Реала», «Арсенала». Также они регулярно обращают внимание общественности на проблему защиты дикой природы.

Star Wars – All Nippon Airways

Японская авиакомпания решила сыграть на популярности знаменитой киновселенной. Сразу несколько из самолётов получили тематическую раскраску. Причём, разную для каждого борта.

Фредди – Norwegian

Норвежцы решили почтить память вокалиста Queen вот таким вот образом. Даже после смерти Фредди оказывает влияние на массовую культуру.

Fun Flying 101 – Kulula

Лоукостер из ЮАР решил вот так вот раскрасить свои самолёты и снабдить составные части воздушного судна шуточными комментариями со стрелками. Например, кабина пилотов подписана так: «Важная шишка – Капитан, мой Капитан».

Хоббит – Air New Zealand

Ещё одна раскраска по мотивам фильма. Теперь тут не Смауг, а Торин Дубощит и несколько других героев.

South African Aiways

Этот самолёт перевозил сборную команду ЮАР на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году. Получилось очень симпатично.

«Симпсоны» – Western Pacific

Увы, этот борт уже не работает. А было когда-то эффектно. Любители мультяшного семейства оценили.

«Косатка» – Southwest Airlines

Эти самолёты до сих пор в строю. Их два.

Pokemon – ANA

Это было ещё в 1998 году. Примерно тогда и был пик популярности покемонов. Авиакомпания сообщает, что такая раскраска значительно увеличила количество пассажиров.

Животные авиакомпании «Россия»

В штате этой авиакомпании сразу два самолёта с нанесёнными краснокнижными животными – амурским тигром и дальневосточным леопардом.