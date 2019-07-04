Самые красивые раскраски самолётов – ТОП-15

Современные пассажирские самолёты похожи друг на друга.
И похожи настолько, что многие авиакомпании стараются выделиться, сделав яркую, эффектную раскраску бортов лайнера. Иногда получается просто офигенно!
-
Rock in Rio от Air France, Gol, Delta.
Как видно из названия, самолёт раскрасили так, чтобы продвигать рок-фестиваль в Рио-де-Жанейро. Разноцветная толпа почти по всей длине самолёта. Смотрится классно, а когда вы узнает кое-что об авторе, то просто не поверите. Всё дело в том, что художник, чью картину выбрали для нанесения на самолёт – слеп! Джон Брамблитт рисовал всю жизнь и не прекратил это делать даже после потери зрения.
-
Hello Kitty от Eva
Этот Боинг-777 курсирует между некоторыми городами США и Японией. Котёнок очень популярен в Азии. При этой декор будет и внутри – всё в тему Hello Kitty, и сиденья, и даже форма проводников.
-
«Холодное сердце» от WestJet
Канадская авиакомпания решила использовал площадь поверхности своего лайнера для продвижения одноимённого анимационного фильма. Сообщается, что было истрачено более 800 литров краски.
-
Смауг – Air New Zealand
Все знают, что именно тут снимали фильмы по книгам Толкина. В данном случае речь идёт о трилогии «Хоббит». Длина дракона – 54 метра – смотрится классно. Очень многие хотели «полетать на драконе».
-
«Ледник» – Icelandair
Исландская авиакомпания решила раскрасить свою стальную птицу ледниковым пейзажем – получилось очень красиво.
-
Fly Emirates
Эти товарищи особенно активно используют окрас самолётов. По разным поводам. Тут даже есть специальный отдел, который занимается исключительно окрасом лайнеров. Всё делается ради привлечения внимания и рекламы. В штате уже есть самолёты с нанесёнными футболистами «ПСЖ», «Милана», «Реала», «Арсенала». Также они регулярно обращают внимание общественности на проблему защиты дикой природы.
-
Star Wars – All Nippon Airways
Японская авиакомпания решила сыграть на популярности знаменитой киновселенной. Сразу несколько из самолётов получили тематическую раскраску. Причём, разную для каждого борта.
-
Фредди – Norwegian
Норвежцы решили почтить память вокалиста Queen вот таким вот образом. Даже после смерти Фредди оказывает влияние на массовую культуру.
-
Fun Flying 101 – Kulula
Лоукостер из ЮАР решил вот так вот раскрасить свои самолёты и снабдить составные части воздушного судна шуточными комментариями со стрелками. Например, кабина пилотов подписана так: «Важная шишка – Капитан, мой Капитан».
-
Хоббит – Air New Zealand
Ещё одна раскраска по мотивам фильма. Теперь тут не Смауг, а Торин Дубощит и несколько других героев.
-
South African Aiways
Этот самолёт перевозил сборную команду ЮАР на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году. Получилось очень симпатично.
-
«Симпсоны» – Western Pacific
Увы, этот борт уже не работает. А было когда-то эффектно. Любители мультяшного семейства оценили.
-
«Косатка» – Southwest Airlines
Эти самолёты до сих пор в строю. Их два.
-
Pokemon – ANA
Это было ещё в 1998 году. Примерно тогда и был пик популярности покемонов. Авиакомпания сообщает, что такая раскраска значительно увеличила количество пассажиров.
-
Животные авиакомпании «Россия»
В штате этой авиакомпании сразу два самолёта с нанесёнными краснокнижными животными – амурским тигром и дальневосточным леопардом.
-
1 5 странных фактов в смерти Сталина
-
2 5 советов тем, кто хочет сохранить острый слух
-
3 10 способов, приучить себя к тренировкам
-
4 15 заброшенных городов России – самое интересное!
-
5 Самые глупые стереотипы о геймерах – ТОП-6
-
6 Land Rover Defender с прокачкой от ECD
-
7 Самые крутые витражи мира – ТОП-10
-
8 Лучшие фильмы про тюрьму – ТОП-12
-
9 Круги на полях – ФОТО и ВИДЕО
-
10 Маршал Тухачевский – 9 гадких фактов