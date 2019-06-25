15 заброшенных городов России – самое интересное!

Точное количество покинутых городков и деревень очень велико.

Люди периодически бросают насиженные места, по разным причинам. Пустые дома и производственные здания стоят, как призраки среди мёртвой тишины и зарастающих следов пребывания людей.

Мы нашли самые интересные погибшие населённые пункты – отличные места для любителей нестандартных путешествий:

Старая Губаха (Пермский край)

Поселение появилось в 1778 году. Люди селились тут, чтобы разрабатывать местные угольные месторождения. Также были кое-какие руды. В 1941 году посёлок получил статус города. Тут была железнодорожная ветка, Дом культуры, магазины, школы, садик. Но к 90-м годам уголь кончился, остальной теперь добывать нерентабельно. И люди покинули город. Теперь это призрак с десятками зданий.

Хальмер-Ю (Коми)

В годы войны тут нашли уголь, который был необходим задыхающейся промышленности. В 1943-м город начал свою жизнь. К 1957 году тут жило две тысячи жителей, которые добывали уголь. В начале 90-х угольное месторождение истощилось. И люди ушли. Были, правда, такие, кто не хотел бросать милый дом. Говорят, что их увозили силой с помощью ОМОНа.

Календо (Сахалинская область)

Город появился на свет в 1963 году, когда здесь стали разрабатывать месторождение нефти. Но чёрное золото быстро кончилось, а люди остались без средств к существованию. Жители стали покидать городок, а в 1995 году произошло землетрясение, которое стало финальной точки в жизни города – власти региона решили не восстанавливать посёлок, а переселить оставшихся жителей в другие города. Сейчас тут фактически нет ни одного жителя, хотя юридически этот город до сих пор жив.

Промышленный (Коми)

Ещё одна точка в республике Коми. В 1956 тут был процветающий посёлок. Люди работали сразу в двух шахтах. В 70-х здесь жило уже 15 тысяч. Кризис угольной промышленности заставил людей покинуть этот относительно успешный населённый пункт. Официально город закрыли в 2009-м – теперь этот труп.

Юбилейный (Пермский край)

Этот город тоже вырос вокруг угольной шахты. Дело было в 1957 году. Уголь стал кончаться, люди постепенно покинули город. Но полностью город не обезлюдел – теперь тут колония и пара сотен жителей. Есть тут и достопримечательность – САУ времён ВОВ, ИСУ-152 «Зверобой».

Иультин (Чукотский АО)

С 1937 года этот городок на краю огромной страны давал миру полиметаллические материалы высокого качества. В 1989 году тут жили шесть тысяч. Руды кончились, люди – ушли. Город официально приказал долго жить в 2002 году.

Нижнеянск (Якутия)

Этот город с 1930-х годов был важнейшим перевалочным пунктом при доставке грузов в и из отдалённых районов северной Якутии. Находился город в дельте реки Яна. В 50-х годах тут построили крупный речной порт и маленький аэродром. К началу 2000-х перевозка грузов стала нерентабельной. Городок ещё жив, иногда тут пролетают небольшие самолёты и проплывают редкие баржи. Спешите посмотреть грустную, но ещё живую романтику сибирской глубинки.

Курша-2 (Рязанская область)

Посёлок основали ссыльные литовцы. Он и дали название, вспоминая Куршу и Куршскую косу своей родины. В советское время тут был крупный лесозаготовительный центр. Но в 1936-м страшный пожар уничтожил более тысячи жителей и все постройки. Памятник на братской могиле стоит до сих пор.

Финвал (Камчатка)

Этот посёлок основан военными. Тут была удобная для подводных лодок бухта. В городке жили моряки и члены их семей. В 1971 посёлок был местом постоянной дислокации 12 субмарин Тихоокеанского флота. Тут было почтовое отделение, школа, садик, магазины. В 1996 город закрыли, людей переселили, подлодки передислоцировали в другие бухты. Город умер.

Алыкель (Таймыр)

Тут был секретный военный аэродром, недалеко от Норильска. Здесь недолго жили лётчики, служащие аэродрома и их семьи. Но потом планы вояк изменились, и город бросили. Видны недостроенные здания – наверняка, планировалось расширить селение.

Нефтегорск (Сахалинская область)

В 1962 этот город родился. В 70-х он расцвёл. Тут жили нефтяники. Потом нефть стала кончаться, цены на чёрное золото к тому же упали. А в 1995 году уже упомянутое землетрясение разрушило большую часть зданий. Город решили не восстанавливать, а выживших людей переселить в областной центр.

Амдерма (Ненецкий АО)

Посёлок был заложен в 1933-м году. Тут нашли месторождения плавикового шпата, который был очень нужен во время индустриализации. Постепенно добыча обесценилась, а люди покинули его в поисках работы. В 2004 году был потерян статус города, но как посёлок Амдерма ещё жив.

Кадыкчан (Магаданская область)

Тут в годы ВОВ начали добывать уголь. Силами заключённых, но это не важно. Потом уголь стал кончаться, а в 1996 году тут произошёл страшный взрыв. Шахту решили не восстанавливать – нерентабельно. Люди постепенно уехали на заработки в другие места. Окончательно город погиб в 2010 году.

Чаронда (Вологодская область)

Город основан в XVII веке. Тут был собор, церкви, речной порт. Но со временем торговые пути переместились в другие места. Уже в середине прошлого века тут почти не было жителей, а к началу 90-х город умер и фактически, и юридически.

Молога (Ярославская область)

Самый древний город из нашего списка. Первое упоминание уносит нас аж в XII век. В 1777 году посёлок стал уездным городом. Но в 1941-м всех жителей принудительно переселили. Территория эта была затоплена в рамках строительства Рыбинской ГЭС. Остатки строений и сейчас видны над поверхностью воды.