Самые крутые заставки к сериалам

Мало снять крутой многосерийный фильм, обязательно надо сделать мощную заставку.

Мы нашли для вас самые запоминающиеся вступительные ролики из сериалов разных лет.

БОЕВИКИ

Крутой Уокер

Начнём издалека. Герой нашего детства, бородатый дядька без эмоций, несравненный Крутой Уокер в исполнении Чака Норриса. When you’re in Texas look behind you…

Секретные Материалы

Ещё один сериал, 90-х. Смотрели все. После новостей по первому каналу в 21:00. Классная музыка, которые и сейчас отлично заходит. Истина, как известно, где-то рядом.

Твин Пикс

Отличный детектив с мощными диалогами и классным сюжетом. Без дурацкого экшена. Немного нестандартный подход к монтировке заставки – героев нет вообще, только пейзажи города и окрестностей.

Её звали Никита

Этот сериал чуть похуже, но свои поклонники у него тоже были. Всё дело в главном герое. Точнее, героине. Красивая блондинка в роли суперагента. Тогда этот приём ещё не был так популярен.

Комиссар Рекс

Лет на 10 позже вышел неплохой сериал про австрийских ментов и служебного пса. В то время каждый ребёнок захотел себе немецкую овчарку.

Улицы разбитый фонарей

Хватит западных бездушных картин. Сериал отлично смотрелся в 90-е. Актёры стали настоящими звёздами. Их и сейчас многие помнят. Художественные приёмы и эффекты, возможно, сейчас выглядят не очень…

Убойная сила

А это почти то же самое. Даже несколько героев есть тех же. Но в заставку они вставили лихую песенку (группа Любэ, помните), вместо дурацкой дудки – получилось куда лучше.

КОМЕДИИ и МЕЛОДРАМЫ

Санта-Барбара

Для тру-олдов. Наши бабушки, сёстры и мамы убили на это много-много часов. Ну, а мы воле-неволей тоже запомнили навсегда кое-какие имена типа Мэйсон, Круз или Идэн.

Элен и ребята

А помните, когда-то французы были белыми. Все. Сериал, конечно, больше смотрели девчонки, но и мы нет-нет, да и смотрели половинку серии. Заставка тут не слишком замысловатая, но песня в хорошем смысле попсовая, приятная. Кстати, после этого сериала пошла мода целоваться в щёки при встрече.

Друзья

А вот похожее. Но сексуальная революция к этому сериалу подобралась вплотную – куда больше почти постельных сцен, да и вообще разврат: все почти со всеми. Но и смешные моменты тоже есть. Больше всего шутят на тему взаимоотношения полов, разумеется.

Секс в большом городе

Градус «срамоты» повышается. Тут сюжет строится вокруг болтовни и дел четырёх подруг крайне развязного по нашим меркам поведения. Постельные сцены есть. Несмешной антимужской юмор – тоже. Женский сексизм – навалом. Да, ещё тут много Нью-Йорка. И это спасает общее впечатление.

МУЛЬТЫ

Черепашки-ниндзя

Эх, были времена. Только сейчас можно задуматься над тем, как же трудно было перевести название. Подумайте, дословно мульти называется «мутанты-черепашки-тинейджеры-ниндзя». Нелёгкая была задача. Бедные переводчики, им ещё и песню в заставке нужно было перевести. Сам мультик просто офигенский. Слёзы наворачиваются. Кстати, пиццу все любят из-за этого мульта.

Чёрный плащ

Ещё пару слов о нелёгком труде переводчиков. В названии этого мульта нет вообще таких слов – ни «плаща», ни «чёрного». Называется он дословно «темнокрылая утка» (Darkwing Duck). Плащ у героя, кстати, был не чёрным, а тёмно-фиолетовым. Песня тоже хорошая. Лихой селезень мочит преступников направо и налево, к вящему восторгу мелких детишек. Эх, сейчас таких мультиков уже не рисуют.

Утиные Истории

Дядюшка Скрудж навсегда останется в наших сердцах. Мы и теперь мечтаем, как и он купаться в золотых монетах, правда? В русскоязычной среде его имя почти стало нарицательным. Не Эбенезер Скрудж, как прообраз из произведения Чарльза Диккенса, а именно богатый мультяшный селезень.

Чип и Дэйл

Так уж сложилось, что почти все мультяшные герои детства – звери. Вот и тут в главных ролях грызуны: крысы, мыши, бурундуки. Фраза «СЫЫЫРРРРРРР» запомнится надолго.

P.S.

Сериал «Игры Престолов» закончился совсем недавно, но он уже стал культовым. Их заставка действительно классная, а саундтрек просто крутейший. Давайте глянем ещё раз.

Симпсоны даже пародию замутили: