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— Амаяк Акопян

Самые интересные факты о языках мира – ТОП-10

bdortmund
23 Май, 2019 / 31 Просмотров

Сегодня на планете Земля около семи тысяч языков, и можно найти уйму интересного, изучая их.

  1. Страна с наибольшим количеством языков – Папуа-Новая Гвинея. Племена тут разделяет сложных ландшафт с густой растительностью. В результате племенами и общины живут настолько обособлено, что свой язык есть почти в каждой деревне. Всего тут около 700 языков.
  2. Наибольшее количество гласных букв содержится в одном из языков Вьетнама. Называется он «седанг», и гласных тут аж 50!
  3. Рекордсмен по количеству согласных – абхазский. Тут их 60, при этом гласных всего две!
  4. Языки национальных меньшинств есть везде, но не везде они обретают статус государственного. В Индии 17 (!!!) государственных языков. В ЮАР тоже немало – 11.
  5. Все со школьной скамьи знают, что в США говорят на английском. Но вот в штате Иллинойс местные законодатели решили выпендриться и совершенно официально объявили официальным языком штата «американский».
  6. Почти во всех языках есть знаки препинания. Но не в китайском. Как будто он и так не слишком тяжёлый, они решили ещё и запятые убрать. Самым массовым является «мандарин», разновидность китайского.
  7. Все знают, что латынь – мёртвый язык. Но официально это не совсем так. Он всё ещё государственный в Ватикане, а потому ещё жив!
  8. Самым популярным в мире является китайский. На втором месте по количеству носителей – хинди, один из языков Индии. Почётное третье место у испанского. В самом низу рейтинга вымирающий язык тауширо (Перу), на нём разговаривает всего один человек в мире.
  9. Самым консервативным языком в мире считается исландский. В нём практически нет заимствований, только самые мощные неологизмы – ну, куда же без слова телефон или компьютер?
  10. Многие языки удивляют иностранцев странностью написания. Все знают, что во французском многие буквы не читаются. Вот, например, как они пишут название города Бордо – Bordeaux, у нас 5 букв, а у них – 8. Или город Сошо – Sochaux, у нас – 4, у них – 7. Нечто похожее есть в итальянском и английском. В арабском, иврите и греческом своя фишка – буквы пишутся по-разному зависимости от того места в слове, где их используют.