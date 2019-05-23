Самые интересные факты о языках мира – ТОП-10

Сегодня на планете Земля около семи тысяч языков, и можно найти уйму интересного, изучая их.
- Страна с наибольшим количеством языков – Папуа-Новая Гвинея. Племена тут разделяет сложных ландшафт с густой растительностью. В результате племенами и общины живут настолько обособлено, что свой язык есть почти в каждой деревне. Всего тут около 700 языков.
- Наибольшее количество гласных букв содержится в одном из языков Вьетнама. Называется он «седанг», и гласных тут аж 50!
- Рекордсмен по количеству согласных – абхазский. Тут их 60, при этом гласных всего две!
- Языки национальных меньшинств есть везде, но не везде они обретают статус государственного. В Индии 17 (!!!) государственных языков. В ЮАР тоже немало – 11.
- Все со школьной скамьи знают, что в США говорят на английском. Но вот в штате Иллинойс местные законодатели решили выпендриться и совершенно официально объявили официальным языком штата «американский».
- Почти во всех языках есть знаки препинания. Но не в китайском. Как будто он и так не слишком тяжёлый, они решили ещё и запятые убрать. Самым массовым является «мандарин», разновидность китайского.
- Все знают, что латынь – мёртвый язык. Но официально это не совсем так. Он всё ещё государственный в Ватикане, а потому ещё жив!
- Самым популярным в мире является китайский. На втором месте по количеству носителей – хинди, один из языков Индии. Почётное третье место у испанского. В самом низу рейтинга вымирающий язык тауширо (Перу), на нём разговаривает всего один человек в мире.
- Самым консервативным языком в мире считается исландский. В нём практически нет заимствований, только самые мощные неологизмы – ну, куда же без слова телефон или компьютер?
- Многие языки удивляют иностранцев странностью написания. Все знают, что во французском многие буквы не читаются. Вот, например, как они пишут название города Бордо – Bordeaux, у нас 5 букв, а у них – 8. Или город Сошо – Sochaux, у нас – 4, у них – 7. Нечто похожее есть в итальянском и английском. В арабском, иврите и греческом своя фишка – буквы пишутся по-разному зависимости от того места в слове, где их используют.
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