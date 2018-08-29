Странные статистические факты – ТОП-15

Статистика – мёртвая наука, которая знает всё. Причём в это «всё» входят такие вещи, которые покажутся смешными, бессмысленными и даже беспощадными. Мы собрали именно такие:
- Все мы любит собакенов, но иногда она бывают агрессивными. Иногда они вообще убивают. Примерно раз на 700 тысяч случае – именно такова вероятность быть убитым собакой.
- Любите шахматы? Говорят, то там важно помнить побольше комбинаций. Так вот, существует множество вариантов сыграть первые десять ходов, великое множество… вот эта цифра 169 518 829 100 544 000 000 000 000 000. Чтобы вам было легче, переведём её в такой вид – 1,69518829100511 * 10 в 29 степени. Теперь гораздо лучше!
- У спецназовцев некоторых стран мира есть особый приём – моментальное отрывание ушей. Мгновенная адская боль + потеря крови. Но для этого нужно не так уж и много сил – необходимо давление всего-то в 3,2 кг для одной ушной раковины.
- Пульт от телевизора вечно куда-то девается. Если у вас та же беда, то вот вам несколько цифр в помощь. В 50% случае пульт ДУ будет между подушками дивана. 4% — в холодильнике, 2% — где-то за пределами дома.
- Вендинговые автоматы иногда могут вас ограбить – сожрать деньгу и не выдать товар, но это ещё цветочки по сравнению в тем, что каждый год во время падения они убивают 13 человек. Осторожней!
- Во время разговора во рту пересыхает. Активно рассказывающий товарищ тратит до 300 микроскопических капель слюны в минуту, это по 2,5 капли на каждое слово. Не знаем, где вам может пригодиться эта информация, но запомните.
- Специальное исследования выявило, что 8% всех пользователей никогда не используют поисковые системы. По разным причинам – знают адрес и вводят его сразу в адресную строку или же используют только ограниченный круг сайтов, переходя на них через браузерные закладки.
- Термиты поедают древесину и растительность более чем в два раза быстрее, если им включить рок. Странный факт, да, но ещё более странным является тот факт, что кто-то это выяснял опытным путём.
- Ещё один потенциальный убийца у вас дома – кровать. Можно погибнуть, неосторожно встав с неё. Вероятность небольшая, но всё же – 1 к 2 000 000.
- На орбите Земли великое множество фрагментов космического мусора разного размера. Иногда такие кусочки прорываются сквозь атмосферу и падают на поверхность. В одном случае из 5 000 000 000 они убивают людей.
- Пищевое отравления может прервать вашу никчёмную жизнь. Ставка – 1 к 86 000.
- Вы когда-нибудь задумывались с какой скоростью надо двигаться, чтобы обогнуть Сатурн по одном из колец за 256 дней? Мы тоже. Вот необходимая скорость – 121 км/ч.
- За жизнь человек примерно 24 миллиона раз сгибает суставы пальцев рук.
- В ванной тоже крайне опасно. В 1 случае из миллиона тут гибнут люди.
- Если человечество когда-нибудь вздумает воевать с муравьями, то на каждого из нас придётся примерно по 1 миллиону насекомусов. У нас нет шансов.
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