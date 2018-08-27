Это не фантастика, это наука: 10 странных фактов

Мир науки по-прежнему остаётся для простых людей чем-то неизведанным, необычным и малознакомым. Вот 10 научных фактов, которые обычному человеку вполне могут показаться фантастическими:

Кокосовая вода вместо крови

При сильном обезвоживание внутривенно вводят физиологический раствор, чтобы возместить в организме недостаток жидкости. Если раствора нет, то можно использовать кокосовую воду. В одном известном фильме герой Джеки Чана использовал этот метод, чтобы спасти человека после укуса ядовитой змеи.

1 кубический метр нейтронной звезды тяжелее, чем вся вода в Атлантической океане

При определённых условиях звёзды разрушаются под действием собственного веса. После такого они превращаются в небольшие, очень тяжёлые, плотные образования. Кусок нейтронной звезды, размером со стиральную машину весит около 400 миллиардов тонн.

Луна отдаляется от Земли

Каждый год естественный спутник Земли отдаляет от нас на 3,78 см. Причина – гравитация самой Луны. С увеличением расстояния они ослабевают и скорость отдаления снижается. Луна полностью нас не оставит никогда – когда-нибудь она остановится на геостационарной орбите.

Мозг кальмара имеет форму бублика

Любые головоногие имеют крайне занимательную анатомию. У гигантского кальмара мозг имеет весьма странную конструкцию – он как бы окружает со всех сторон пищевод. Из-за этого природа научила кальмаров сначала тщательно измельчать пищу и только потом глотать: слишком большие куски добычи могут при глотании повредить мозг.

Дальтонизм открыл человек, подаривший маме красные чулки

В конце XVIII века английский химик Джон Дальтон подарил матери красные чулки. В условиях тогдашнего общества это было крайне неучтиво. Красные чулки могли носить либо всевозможные клоуны в цирке, либо проститутки. Порядочные пуритане носили одежду тёмных тонов – чёрный, серый, коричневый, тёмно-синий. Начался небольшой скандал в семье, Джон начал разбираться, отчего синие чулки вызвали такую реакцию и в конце концов открыл явление, которое позже назвали его именем – Дальтонизм.

Игра в «Ферму» отнимает больше времени, чем становление всей отрасли сельского хозяйства

Существует скучная, примитивная и уродливая игрушечка – «Ферма» или «Farmville». Почему-то она очень популярна – более 290 миллионов человек ежедневно в неё играют. В совокупности это выливается в 105 878 лет каждый день… Если посчитать человекочасы, то на становление современного сельского хозяйства человечество потратило в 10 раз меньше.

Клеопатра по времени была ближе к полёту на Луну, чем к постройке Великой пирамиды в Гизе

Подруга Юлия Цезаря (а потом и Марка Антония жила) в конце старой эры. Кажется, что это было бесконечно давно. Родилась она через 2530 лет после того, как было закончено строительство Великой пирамиды в Гизе. У мерла она в 30 году до н.э. Т.е. она ближе к современности, чем цивилизации Древнего Египта.

На Титане можно летать

Всё дело в гравитации и плотности атмосферы. На одном из спутников Сатурна (Титане) условия таковы, что можно взлететь, используя лишь силы мышц ног и небольшие крылья, площадь которых была бы всего лишь 1,4-1,5 кв. метров. Об этом подробно написано в научной статье Лестерского университета.

Если сложить лист бумаги 42 раза, то можно достигнуть Луны

Если же 50 – то можно достать и до Солнца. Теперь объясним. Толщина простой бумаги – 0,1 мм. При складывании эта толщина увеличивается в геометрической прогрессии (только не говорите, что не помните, что это такое). Примерно на шестом сгибе у вас будет толщина, в 64 раза больше, чем изначальная десятая доля миллиметра.

Киборг-Червь

Нет, речь не о червяке Джиме. Технически мозг человека состоит из большого набора электрических сигналов. Сигналы это пока ещё слишком сложны для того, чтобы их можно было бы воссоздать искусственно. Но более простые организмы уже поддаются современной науке. Например, уже сумели сделать мозг червя, полностью скопировать его алгоритм действий и «вселить» в простейший модульный робот.