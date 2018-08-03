7 гадких исторических фактов

История – наука о прошлом человечества. А люди, как известно, не меняются, всё старо, как мир. И поэтому в истории можно найти не только рассказы о благородных поступках и красивых жестах, но и о некоторых мерзких вещах. Вот таких, например:

Гомосексуализм в Древней Греции и Риме

Греки придумали демократию. Молодцы. Но в некоторых других вещах они вели себя странно… если судить по современным меркам. По косвенным причинам многие историки утверждают, что практически все греки были бисексуалами и вполне могли совокупляться с мужчинами, с боевыми товарищами. Римляне тоже считали, что в этом нет ничего зазорного. Сохранились записи о том, что Юлия Цезаря в шутку называли вифинской принцессой из-за того, что он был послом римской республики в вифинском царстве (территория современной Турции). На этой должности он умасливал местного царя, чтобы тот принимал нужные Риму решения. Умасливал всячески… Также сохранились записи о том, что один римский император решил пойти против общественного мнения и спал только с женщинами. Такими действиями он заслужил презрительные реплики – скоро сам станет как женщина из-за того, что спит только с женщинами. И не поспоришь.

Ганди был фанатом клизмы

Махатма Ганди очень любил, когда молоденькие девушки ставили ему клизмы. И сам любил их ставить. Немного странное пристрастие. Чаще всего эта дивная процедура проходила по утрам. Сам он делился впечатления очень охотно – лёгкость, прекрасное настроение…

Женскую истерику считали болезнью и лечили оргазмом

Во второй половине XIX века врач Джордж Тейлор выяснил, что примерно четверть женщин подвержена этому страшному недугу. Лечение было простым – оргазм. Сначала он мастурбировал своим пациенткам, а потом изобрели специальный прибор для этого – вибратор.

Форд – друг нацистов

Этот миллиардер-промышленник был ярым антисемитом и сильно симпатизировал Гитлеру и его нацистам. Ещё в 20-х годах Генри Форд писал труды и книги на нацистские темы. Позже сам Адольф называл Форда в числе своих идейных вдохновителей. Сегодня об этом стараются не вспоминать. Потом старик раскаялся, а потомки приложили немало усилий, чтобы обелить его имя и репутацию всей корпорации. Говорят, что умер он от сердечного приступа во время просмотра документального фильма об ужасах концлагерей.

Бен Франклин написал эссе под названием «Пукай гордо»

Одно время он был послом США во Франции. Там он заметил неприятную для него вычурность европейцев. Отчасти, чтобы их поддразнить, отчасти из утилитарных соображений он провёл целое исследования о том, как пища влияет на аромат и интенсивность кишечных газов. Там он приводил свои рекомендации на сей счёт. Заканчивается труд прекрасной фразой: «Пукайте за свободу – и пукайте гордо».

Ушная сера – ценный ресурс

В давние времена ушную серу не просто вытирали об штаны, а бережно собирали и пускали в дело. Например, она считалась ценным источником жёлтого пигмента для иллюстраций в книгах и манускриптах. Также серу использовали в качестве воска во время шитья – смазанная серой нить не будет распушаться. В XIX в книге для американских домохозяек рекомендовали использовать серу в качестве обезболивающего и обеззараживающего средства при порезах и ссадинах.

Вагинальные соки = духи

Давно известно, что в средневековой Европе к гигиене относились отрицательно. Даже дворяне купались крайне редко. Считалось, что это вредно для здоровья. Вполне обычной была ситуация, когда человек мог мыться всего 3 раза в жизни – когда родился, когда женился, и когда умер (перед погребением тело обмывали). Однако потом смрад стал постепенно угнетать людей, и они нашли выход. Гадкий запах решили забивать духами. А для производства духов использовали не только эфирные масла или травяные настойки, но и вагинальные соки. Ими мазами шею и участки кожи за ушами…