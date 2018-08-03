Лучшие трейлеры с Comic-Con 2018 – ТОП-10

Фестиваль поп-культуры в этот раз проходил в Сан-Диего (Калифорния, США). Вот самые эффектные трейлеры предстоящих фильмов:
- «Годзилла: Король монстров»
Дата выхода: 30 мая 2019.
Сюжет прост – на планете Земля тысячи и тысячи лет были погребены четыре монстра – Годзилла, Мотра, Родан и Кинг Гидора. Последний, кстати, внешне сильно похож на нашего Горыныча – трёхглавых летающий змей. И вот они выходят на поверхность, чтобы сразиться.
- «Разочарование»
Дата выхода: 17 августа 2018.
Уже скоро выходит мультсериал от создателей бессмертных «Симпсонов». Главная героиня – необычная средневековая принцесса и её два товарища – демон Люци и эльф Эльфо.
- «Аквамен»
Дата выхода: 20 декабря 2018.
Вселенная DC расширяется. Теперь поклонники комикс-жанра получат ещё одно супергероя. На сей раз киношники экранизировали серию комиксов об Аквамене. Сын простого смотрителя маяка и королевы подводного мира вступает в борьбу за сохранение мира между расой подводных людей и надводным миром.
- «Шазам»
Дата выхода: 4 апреля 2019.
Ещё один фильм от DC. На этот раз всё подано более юмористическом стиле. Главный герой – трудный подросток, которого пытаются в очередной раз усыновить. В какой-то момент он получается возможность превращаться в супергероя. Однако свои способности ему только предстоит изучить.
- «Титаны»
Дата выхода: 2018.
В новом сериале было решено пройтись по второстепенным супергероям. Например, Робин теперь будет самостоятельно бороться с преступностью Готэма.
- «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
Дата выхода: 15 ноября 2018.
Продолжение фильма 2016 года. Колдун-злюка Грин-де-Вальд сбежал из тюрьмы. По его следу устремляются Ньют Саламандер и Альбус Дамблдор.
- «Стекло»
Дата выхода: 17 января 2019.
В новом триллере уже знакомые поклонникам комиксов персонажи будут показаны в ином свете. Дэвид Данн из «Неуязвимого», главный герой «Сплита» и Мистер Стекло помещены в психиатрическую лечебницу, но не всё так очевидно в их расстройстве.
- «Викинги»
Дата выхода: 28 ноября 2018.
Продолжение пятого сезона придётся ждать до ноября. В нём речь пойдёт о масштабной братоубийственной войне.
- «Одарённые»
Дата выхода: 25 сентября 2018.
Второй сезон сериала от Marvel о жизни мутантов и их семей. Правительственные организации видят в них опасность, стараются разыскать и изолировать.
- «Летящие сквозь ночь»
Дата выхода: 2018.
Сериал от Netflix основан на рассказе Джорджа Мартина. Команда исследователей направляются к пределам нашей солнечной системы, чтобы найти способ спасти Землю.
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