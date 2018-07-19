6 причин играть в видеоигры

Люди постарше считают, что компьютерные игрушечки – это нечто бесполезное, ненужное и даже вредное.

Однако это далеко, далеко не всегда так. И вот вам 6 примеров того, как умеренная игра в видеоигры приносит пользу:

Тесное переплетение с другими сферами культуры

Если вам не знакомы самые популярные образы из видеоигр, то вы рискуете безнадёжно отстать от жизни. Игры уже давно и прочно вошли в нашу жизнь, и если вы упорно отказываетесь их принимать, то можете просто-напросто отдалиться от современного общества. При этом другие области массовой культуры переполнены отсылками к популярным играм.



Игры углубляют любимые вселенные

В массовой культуре уже давно в тренде создание не одного продукта, оторванного и одинокого, а целой серии, действие которой происходит в определённом вымышленном (или реальном) мире. Это называют «вселенная», и она может включать в себя десяток фильмов, комиксы, романы, мультики, настолки и видеоигры. Среди примеров таких вселенных – «Звёздные войны», «Marvel», «Властелин колец».



Игры развивают мозг

Разумеется, речь о качественных играх. Примитивные прыгающие пиксели только помогут вам деградировать. Например, шутеры помогают развивать реакцию. Во время игры образуется большое количество нейронных связей, что положительно сказывает на мыслительных способностях. К тому же игры – это в первую очередь развлечение, а это помогает справиться со стрессом, что позитивно влияет на весь организм.



Игры – это приятно

В конце концов, жить, как белка в колесе, тоже вредно. Нужно и расслабляться. И уж лучше расслабляться так, а не с бутылкой пива или чего покрепче. Да, всё хорошо в меру, поэтому лучше чередовать компьютерные игры с игровыми видами спорта или прогулками на свежем воздухе.



Игры удивляют

Видеоигры – это многомиллиардная индустрия. Сюда вкладывают огромные деньги, и тут трудятся тысячи талантливых людей – художники, писатели, музыканты. И вполне логично, что время от времени получается настоящие шедевры.

Однажды настанет момент, когда видеоигры признают жанром искусства. Почему красиво нарисованная картина – это искусство, а красиво нарисованная локация в игре – это детская забава? Почему фильм или книга с интересным сюжетом – это искусство, а игра с таким же интересным сюжетом – это нечто недостойное?



На играх можно заработать

Способов заработать на играх много. Нет, мы не о том, чтобы барыжить дисками. Во-первых, если вы круто играете, то можно стать киберспортсменом и зарабатывать на этом, выступая на соревнованиях. Во-вторых, можно снимать летсплеи, если у вас получается смешно и оригинально комментировать происходящее. В-третьих, можно стримить, получать донаты, рекламные предложения и всё в таком роде. В-четвёртых, можно вообще заняться выпуском мерча – всякая сувенирка на тему Fallout 4 или GTA разлетается на ура. В-пятых, можно стать членом команды игроделов, если вы что-то умеете, что нужно при процессе разработки игр.