10 лучших клипов первой половины 2018 года

В этом году уже вышло несколько нашумевших клипов. Мы выбрали 10 самых интересных.

This is America – Childish Gambino

Невероятный артхаусный клип. Сразу после выхода в американском обществе вскипели споры о тайных смыслах слов и видеоряда. Как можно догадаться, автор старается привлечь внимание к проблеме афроамериканцев. Нам эти проблемы не слишком близки, но клип действительно впечатляющий.



Accelerate – Christina Aguilera

Кристина вернулась. Узнаваемый голос из 90-х и начала 2000-х стал почти родным, тем, кто вырос на MTV. После достаточно большого перерыва певица выпустила новый альбом. Клип на композицию Accelerate демонстрирует всем, что даже в 37 лет Кристина выглядит всё ещё сексуально. Большую часть экранного времени занимают губы певицы.



Framed – Eminem

Ещё один товарищ из детства. Этот белый ниггер в своё время был невероятно популярен в России и во всём мире. В последние годы его творчество потеряло часть задора, но тексты и видео Eminem’а по-прежнему радуют провокационностью, хулиганством и не слишком мягким юмором. Тут он в роли некоего сумасшедшего маньяка – неплохо тряхнул стариной.



Afrika – Иван Дорн

Одна из ключевых композиций отличного альбома «OTD» Дорна. Тут классный басовый синтезаторный проигрыш и запоминающийся рефрен «What about you?». На видео певец танцует с африканскими детьми разных возрастов из студии Masaka Kids Africana. Смотрится очень энергично, а заразительные танцы будет сложно повторить неподготовленному белому.



Иуда – Хаски

Шикарнейший клип в мрачно-наркоманском стиле от режиссёра Ладо Кватании. Фоном для всей композиции служат грязные, серые, урбанистические пейзажи в холодное время года.



Цвет настроения синий — Филипп Киркоров

Кумир наших мам изрядно удивил современную общественность, выпустив отличный клип на неплохую песню. Фил неплохо поёт, пародирует современную молодёжь и российский рэп. Получилось отлично. Да, кстати, в кадре мелькает несколько российских звёзд – сами узнаете кто именно.



Травушка – Алёна Свиридова

90-е рулят. Вот ещё один пример хорошей попытки возвращения из небытия. Давненько её не было видно. «Розовый фламинго», «бедная овечка» — это, конечно, замечательно, но чего-то свежего поклонники Алёны заждались. И вот это случилось. Отличные пейзажи каменистых холмов, плюс немного провокации, плюс отличная музыка с фолк-мотивами – получилось офигенно!



На том конце – Каста

Эти реперы уже лет пять-десять позиционируют себя как выходцы с того света, т.е. из 90-х. Они ностальгируют о прошлом и упорно не понимают современные тенденции. Возможно, лукавят, возможно, и правда не врубаются в последние тренды. Видеоряд представляет собой несколько незлых пародий на клипы других популярных исполнителей.



Знак – ЛAVA

А тут обратная история – вполне современный коллектив косит под 90-е: очки в стиле Элтона Джона, незамысловатые танцы на припевах, мигающие огоньки. Получилась не пародия, а полное погружения в эстетику тех времён. Использовали даже синтезатор 1986 года!



Молчишь на меня – IOWA

Немного качественно попсы – такой в России не слишком много. Узнаваемый голос Айовы рассказывает о ссоре двух влюблённых. В видео ничего особенного нет, но всё сделано на добротном, смотрибельном уровне. Наслаждайтесь!

