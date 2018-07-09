5 самых загадочных явлений на Земле

Да, наука достигла невероятных высот. Однако у матушки-Земли есть ещё загадки, решить которые не может никто, даже эксперты с канала РЕН-ТВ. Хотя нет, они, наверное, могут.

Мы собрали самые жуткие и удивительные явления, которые учёные пока не могут никак объяснить.

Норвегия – огни долины Хессдален

Каждую ночь в небе тут появляются разноцветные огни. Галлюцинаций тут нет – вполне настоящие учёные подтвердили существование феномена. Однако как-то вразумительно объяснить это не удаётся. Есть некоторые более-менее правдоподобные теории.

Одна из них списывает всё на высокий уровень радиации. Мол, частицы пыли соединяются с радоном и дают такой свет. Есть и другая теория: в тех местах есть залежи медных и цинковых руд. В результате получается что-то вроде батареи, которая и даёт о себе знать вспышками и искрами.

Казахстан – эпидемия сна

Суть явления походит на начало очередной серии «Секретных материалов» — в казахстанском селе Калачи периодически все жители подвергаются приступам нарколепсии, потерям памяти и галлюцинациям. Явления настолько допекло всех, что правительство эвакуировало оставшихся селян в более спокойные районы. Самая популярная теория – радиоактивный фон, подпорченный близлежащей урановой шахтой. Однако есть городок, который к этой шахте расположен куда ближе, но там ничего такого не замечают. В любом случае счётчики фиксируют лишь незначительное превышения уровня радиации. Что же этого? Массовое помешательство?

Намибия – Круги Фей

В африканской пустыне скудная растительность образует круги… В диаметре они от 2 до 12 метров. Энтузиасты изучали их. Удалось выяснить, что «живут» круги 25-75 лет. Круги никогда не пересекаются между собой. С точки зрения ботаники и зоологии их тоже никак нельзя объяснить – растительность просто не может образовывать несплошной ковёр… Свою теорию выдвинули аборигены из племени Химба – подземный дракон выпускает пузыри яда, а цикл «жизни» — это срок действия этого яда.

США – шум Таоса

В небольшом городке Таос в юге США местные жители каждый день и час слышат шум, похожий на приглушённый гул или жужжание. Постепенно люди от этого сходят с ума или бегут в другие места. Исследователи не могут его объяснить уже более 30 лет. Что интересно, слышат его только местные жители…

США – «чайник дьявола»

Это место находится в штате Миннесота. Оно представляет из себя двойной водопад. Один поток питает местное озеро (Брул), а вода из второго… непонятно куда исчезает. Учёные пытались выяснить это, подкрашивая воду или пуская в поток шарики для настольного тенниса, но ничего не получилось. Вода как будто исчезает.

