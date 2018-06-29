Ещё 5 книг, которые расширят ваши горизонты

Книги – удивительный инструмент, который меняет нас самих и мир вокруг. Несмотря на бурное развитие других источников информации, книга живёт и развивается. Нет ничего более успокаивающего, развивающего и увлекательного, чем чтение. А вот эти книги помогут взглянуть на привычные вещи несколько иначе:

Том Нилон – «Битвы за еду и войны культур: Тайные двигатели истории»

Вся история человечества – это история голода. Если говорить более оптимистично – история еды. За еду велись кровопролитные войны, и это единственная и главная причина конфликтов. Подумайте только: сотни тысяч и миллионы взрослых мужиков истребляли друг друга за более удобные и жирные пастбища или плодородные земли для выращивания пшеницы. А как вам тот факт, что именно желудки толкали людей на великие географические открытия? Если б не жажда специй, то Америку могли открыть на несколько веков позже. В этой книге автор очень интересно рассказывает также о неизвестных страницах истории кулинарии. Читается на одном дыхании.

Крис Хэдфилд – «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите»

Кто из нас не мечтает побывать в космосе? Пока космический туризм только появляется и большинству из нас недоступен. И нам остаётся довольствоваться фильмами и книгами. И вот одна из таких книг. В ней опытнейший астронавт рассказывает о жизни на МКС. Тут вы найдёте тысячи интереснейших бытовых деталей – питание, гигиена, туалет, лабораторные опыты, влияние невесомости на здоровье и т.д.

Элиззер Штернберг — «НейроЛогика: Чем объясняются странные поступки, которые мы совершаем неожиданно для себя»

Человеческая наука вовсю исследует океанские глубины, ближний и дальний космос, строит адронные коллайдеры, развивает атомную энергетику, но сам человек остаётся загадкой. Точнее, его мозг и те процессы, которые там протекают.

В данной книге предпринята очень добротная попытка объяснить психологию принятия решений. Мозговые феномены и аномалии ставят науку в тупик, но теперь вы чуть-чуть больше будете понимать в этом. Также тут рассматриваются все те уловки, которые вытворяет наш мозг, и способы не поддаваться на маркетинговые хитрости. А также великое множество интереснейших фактов.

Михаил Никитин — «Происхождение жизни. От туманности до клетки»

Загадка из загадок – происхождение нашего мира и жизни в нём. Тут лёгким (в хорошем смысле) и интересным языком автор объясняет появление жизни на нашей планете с точки зрения биологии и химии. Религиозные товарищи не должны брать в руки эту книгу – это чревато полыхающими пердаками.

Никола Темпл, Ричард Эвершед — «Состав: как нас обманывают производители продуктов питания»

Ещё одна книга про еду, но на этот раз речь пойдёт не об истории, а о современности. Тут рассказывается о всём том аде, который творится в пищевой отрасли – химические добавки, ничего не значащие сертификаты, обман и прочая вакханалия. Присутствует подробное описание механизма удешевления конечного продукта путём добавления опасных для здоровья заменителей. Если вы не хотите укоротить свою жизнь на половину, начните спасение с этой книги.